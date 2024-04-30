Сергей Панов: «После отстранения российских команд из европейских турниров популярность Лиги ВТБ внутри страны выросла»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Сергей Панов БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Сергей Панов заявил, что популярность Лиги ВТБ за последние два года выросла.

Сергей, сейчас начался плей-офф Евролиги. В преддверии «Финала четырех», что Вы чувствуете в отсутствии российских команд?

— Я плей-офф Евролиги и Евролигу не смотрю. Российских команд нет, все команды понятны, известны, желаем им успеха, наших нет, ну и интерес пропал, на самом деле, потому что, когда играли наши смотрел не только наших, но и соперников, было интересно. Сейчас у нас очень интересный свой плей-офф, плей-офф Лиги ВТБ, и трансляций нету как таковых, но может быть ближе к решающим матчам что-то и посмотрю.

— Считаете ли Вы, что Лига ВТБ потеряла в статусе и престиже из-за исключения, отстранения, российских команд из европейских турниров?

— Лига ВТБ в престиже и статусе не потеряла. Лига ВТБ приобрела популярность, потому что у нас добавились российские команды и популярность Лиги внутри страны выросла.

Взаимоотношения Лиги ВТБ с Евролигой и с международными организациями — это проблемы международных организаций, потому что я считаю, что без российских команд международные соревнования, конечно, потеряли серьезных участников.

В том числе ЦСКА, «Зенит», в какой-то степени, «Нижний Новгород» мог бы играть на хорошем уровне, на своем уровне, поэтому мы самодостаточные, наш чемпионат очень интересен. Да, у нас нет высокого уровня иностранцев, которые хотят играть в Евролиге, но чемпионат интересен. И даже первый раунд плей-офф показал, что мы интересны болельщикам. Хотят европейские команды, международные лиги нас видеть или не хотят это их проблемы, желания. Мы самодостаточны.

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