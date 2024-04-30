Сергей Панов: «После отстранения российских команд из европейских турниров популярность Лиги ВТБ внутри страны выросла»

Сергей Панов заявил, что популярность Лиги ВТБ за последние два года выросла.

— , сейчас начался плей-офф . В преддверии «Финала четырех», что Вы чувствуете в отсутствии российских команд?

— Я плей-офф Евролиги и Евролигу не смотрю. Российских команд нет, все команды понятны, известны, желаем им успеха, наших нет, ну и интерес пропал, на самом деле, потому что, когда играли наши смотрел не только наших, но и соперников, было интересно. Сейчас у нас очень интересный свой плей-офф, плей-офф Лиги ВТБ, и трансляций нету как таковых, но может быть ближе к решающим матчам что-то и посмотрю.

— Считаете ли Вы, что Лига ВТБ потеряла в статусе и престиже из-за исключения, отстранения, российских команд из европейских турниров?

— Лига ВТБ в престиже и статусе не потеряла. Лига ВТБ приобрела популярность, потому что у нас добавились российские команды и популярность Лиги внутри страны выросла.

Взаимоотношения Лиги ВТБ с Евролигой и с международными организациями — это проблемы международных организаций, потому что я считаю, что без российских команд международные соревнования, конечно, потеряли серьезных участников.

В том числе ЦСКА, «Зенит», в какой-то степени, «Нижний Новгород» мог бы играть на хорошем уровне, на своем уровне, поэтому мы самодостаточные, наш чемпионат очень интересен. Да, у нас нет высокого уровня иностранцев, которые хотят играть в Евролиге, но чемпионат интересен. И даже первый раунд плей-офф показал, что мы интересны болельщикам. Хотят европейские команды, международные лиги нас видеть или не хотят это их проблемы, желания. Мы самодостаточны.