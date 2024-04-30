Брэд Стивенс – лучший руководитель года в НБА

Теги Бостон НБА Сэм Прести НБА плей-офф Брэд Стивенс Тим Коннелли Баскетбол

Президент «Бостона» Брэд Стивенс признан лучшим руководителем сезона НБА-2023/24.

Стивенс получил 16 голосов от своих коллег из других клубов. Общее количество баллов составило 101.

Второе место в голосовании занял Сэм Прести из «Оклахомы» (47 баллов), на третьем – Тим Коннелли из «Миннесоты» (29).

Стивенс впервые получил награду «Лучший руководитель года». Он проводит третий сезон на своей нынешней должности после восьми сезонов работы на посту главного тренера «Селтикс».

Стивенс собрал команду, которая в регулярном чемпионате показала лучший результат в НБА – 64-18. Перед сезоном-2023/24 «Селтикс» приобрели двух игроков стартового состава – разыгрывающего Дрю Холидэя и центрового Кристапса Порзиньгис.

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3 комментария
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Стивенс красавчик, абсолютно заслуженно. Надеюсь это даст свои плоды не только лично для него, но и для клуба в целом. От его работы очень приятное впечатления остались, надеюсь продолжать будет в том же духе и останется в клубе надолго.
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ПорзинЬгис?))
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