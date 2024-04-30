Брэд Стивенс – лучший руководитель года в НБА

Президент «Бостона» Брэд Стивенс признан лучшим руководителем сезона НБА-2023/24.

Стивенс получил 16 голосов от своих коллег из других клубов. Общее количество баллов составило 101.

Второе место в голосовании занял из «Оклахомы» (47 баллов), на третьем – Тим Коннелли из «Миннесоты» (29).

Стивенс впервые получил награду «Лучший руководитель года». Он проводит третий сезон на своей нынешней должности после восьми сезонов работы на посту главного тренера «Селтикс».

собрал команду, которая в регулярном чемпионате показала лучший результат в – 64-18. Перед сезоном-2023/24 «Селтикс» приобрели двух игроков стартового состава – разыгрывающего Дрю Холидэя и центрового Кристапса Порзиньгис.