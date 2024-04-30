Болельщики «Лейкерс» – лучшие в лиге по броскам с центра площадки. Общий выигрыш за 10 лет – больше 500 000 долларов

Болельщики «Лейкерс» за последние 10 лет выиграли больше полумиллиона долларов.

BestSportsBettingCanada изучил конкурсы на аренах за последние 10 лет и записал самые крупные выигрыши болельщиков каждой команды.

Согласно результатам исследования, болельщики « » лучше всех в лиге бросают с центра площадки и выиграли больше 500 000 долларов. «Лейкерс» несколько раз дарили по 100 000 долларов болельщикам, забросившим с центра. Также клуб вручал 75 000 и 95 000 долларов. Ни одна другая команда лиги не проводила промоакции на сумму 75 000 долларов и больше.

«Оклахома» дарила по 20 000 долларов четырем болельщикам, забросившим с середины площадки. «Портленд» вручил 50 000 болельщику, который попал мячом для гольфа в цель через всю площадку.

Болельщики « », « » и « » выиграли в конкурсах меньше всех денег. Данные «Бостона», «Денвера», «Миннесоты» и «Торонто» не разглашаются.