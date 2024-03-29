Джо Маззулла заявил, что «Селтикс» намеренно оставляли Порзингиса против Мюррэя: «Хорошая возможность отработать смены»

Теги Бостон Атланта НБА Кристапс Порзингис Деджонте Мюррэй Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла заявил, что «Селтикс» отрабатывают элементы защиты во время игр.

По словам главного тренера «Бостона», команда намеренно оставляла Кристапса Порзингиса против Деджонте Мюррэя во время матча против «Атланты», чтобы отработать схему со сменами 1-5 с участием латыша.

«Мы делали это специально, это хорошая возможность отработать данную схему, на тренировках почти не получалось это сделать», – отметил Маззулла.

Мюррэй набрал рекордные в карьере 44 очка и исполнил победный бросок, но реализовал лишь 18 из 44 с игры.

«Селтикс» уже обеспечили себе участие в плей-офф и с отрывом лидируют в чемпионате с результатом 57-16.

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4 комментария
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В прошлом матче отрабатывали схему, как с +30 проиграть матч.
+17
-2
+15
- Хорошая возможность всю игру пыжиться а в конце слить матч
+2
0
+2
Ответ Cubs-V
В прошлом матче отрабатывали схему, как с +30 проиграть матч.
согласитесь. эти отработки неплохо у ребят удаются. понаблюдаем
+1
0
+1
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