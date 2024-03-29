Джо Маззулла заявил, что «Селтикс» намеренно оставляли Порзингиса против Мюррэя: «Хорошая возможность отработать смены»

Джо Маззулла заявил, что «Селтикс» отрабатывают элементы защиты во время игр.

По словам главного тренера « », команда намеренно оставляла против во время матча против «Атланты», чтобы отработать схему со сменами 1-5 с участием латыша.

«Мы делали это специально, это хорошая возможность отработать данную схему, на тренировках почти не получалось это сделать», – отметил .

Мюррэй набрал рекордные в карьере 44 очка и исполнил победный бросок, но реализовал лишь 18 из 44 с игры.

«Селтикс» уже обеспечили себе участие в плей-офф и с отрывом лидируют в чемпионате с результатом 57-16.