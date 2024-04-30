Энтони Эдвардс собрал более 100 миллионов просмотров видео. Больше только у Леброна Джеймса

Энтони Эдвардс – на втором месте в НБА по количеству просмотров видео.

Атакующий защитник «Миннесоты» собрал более 100 миллионов просмотров в социальных сетях и на цифровых платформах с начала плей-офф.

Эдвардс уступает по этому показателю только суперзвезде «Лейкерс» , на счету которого 130 миллионов.

завершил регулярный чемпионат на 7-м месте среди игроков по популярности в социальных сетях НБА. Он приобрел больше всех подписчиков с начала плей-офф.