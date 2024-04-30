Энтони Эдвардс собрал более 100 миллионов просмотров видео. Больше только у Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Миннесота НБА НБА плей-офф Энтони Эдвардс Баскетбол

Энтони Эдвардс – на втором месте в НБА по количеству просмотров видео.

Атакующий защитник «Миннесоты» собрал более 100 миллионов просмотров в социальных сетях и на цифровых платформах НБА с начала плей-офф.

Эдвардс уступает по этому показателю только суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу, на счету которого 130 миллионов.

Эдвардс завершил регулярный чемпионат на 7-м месте среди игроков по популярности в социальных сетях НБА. Он приобрел больше всех подписчиков с начала плей-офф.

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3 комментария
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Звезда родилась
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https://youtu.be/obD3U4EdITU?si=opN4e0DVRtde-aqf
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Серия с Денвером все покажет..САНС были не готовы изначально к ПО.
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