Энтони Эдвардс собрал более 100 миллионов просмотров видео. Больше только у Леброна Джеймса
Энтони Эдвардс – на втором месте в НБА по количеству просмотров видео.
Атакующий защитник «Миннесоты» собрал более 100 миллионов просмотров в социальных сетях и на цифровых платформах НБА с начала плей-офф.
Эдвардс уступает по этому показателю только суперзвезде «Лейкерс» Леброну Джеймсу, на счету которого 130 миллионов.
Эдвардс завершил регулярный чемпионат на 7-м месте среди игроков по популярности в социальных сетях НБА. Он приобрел больше всех подписчиков с начала плей-офф.