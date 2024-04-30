Реджи Миллер и Предраг Стоякович будут включены в Зал славы ФИБА в 2024 году

Теги Предраг Стоякович ФИБА Кирк Пенни НБА Реджи Миллер Ромен Сато Баскетбол

Реджи Миллер и Предраг Стоякович станут членами Зала славы ФИБА.

Стал известен список людей, которые будут введены в Зал славы ФИБА в 2024 году. В него вошли легенда сербского баскетбола Предраг Стоякович и олимпийский чемпион Реджи Миллер.

Стоякович привел сборную своей страны к золотой медале на чемпионате мира в 2002 году и на Евробаскете-2001, став самым ценным игроком. Также он является чемпионом НБА в составе «Далласа» (2001) и трехкратным участником Матча всех звезд НБА.

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Реджи Миллер в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 1996 года и чемпионом мира 1994 года.

В этом году в Зал славы также будут включены: Мяо Лицзе (Китай), Данира Билич (Хорватия), Кирк Пенни (Новая Зеландия), Ромен Сато (Центральноафриканская Республика), Скайдрите Смилдзиня-Будовска (Латвия) и тренер Дэн Питерсон (США).

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2 комментария
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Кирк Пенни? А Перо Камерон уже введен? Если нет, то я бы обоих сразу вводил.
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Ух ты, а Ромен Сато за какие заслуги? у новозеландцев хоть 4е место на ЧМ-2002
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