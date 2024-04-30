Реджи Миллер и Предраг Стоякович будут включены в Зал славы ФИБА в 2024 году

Реджи Миллер и Предраг Стоякович станут членами Зала славы ФИБА.

Стал известен список людей, которые будут введены в Зал славы в 2024 году. В него вошли легенда сербского баскетбола и олимпийский чемпион Реджи Миллер.

Стоякович привел сборную своей страны к золотой медале на чемпионате мира в 2002 году и на Евробаскете-2001, став самым ценным игроком. Также он является чемпионом НБА в составе «Далласа» (2001) и трехкратным участником Матча всех звезд НБА.

Пятикратный участник Матча всех звезд НБА Реджи Миллер в составе сборной США стал олимпийским чемпионом 1996 года и чемпионом мира 1994 года.

В этом году в Зал славы также будут включены: Мяо Лицзе (Китай), Данира Билич (Хорватия), Кирк Пенни (Новая Зеландия), (Центральноафриканская Республика), Скайдрите Смилдзиня-Будовска (Латвия) и тренер Дэн Питерсон (США).