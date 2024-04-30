Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом впервые с 2018 года»

Уиндхорст считает, что Леброн Джеймс намерен выйти на рынок свободных агентов.

«Я думаю, что Леброн намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом впервые с 2018 года. Я думаю, что это окажет небольшое давление на « ». Он делает это по трем причинам.

Во-первых, он хочет посмотреть, что «Лейкерс» сделают на драфте. Возможно, у них будет три пика первого раунда, которые они могут обменять, и пара контрактов, которые они могут добавить к обмену, чтобы усилить команду.

Во-вторых, его сын Бронни, как я думаю, будет участвовать в этом драфте. Я думаю, что «Лейкерс» сохранят пик, поскольку «Пеликанс» предпочтут пик следующего года. У «Лейкерс» будет два шанса выбрать Бронни – под 17-м или под 55-м номером. Леброн заинтересован в том, чтобы сыграть в одной команде с сыном.

В-третьих, может захотеть добавить несколько пунктов в свой контракт. У него нет пункта о запрете на обмен, и я не удивлюсь, если он захочет включить его в новый контракт», – сказал инсайдер ESPN.