Брайан Уиндхорст: «Леброн Джеймс намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом впервые с 2018 года»

Теги возможные переходы Леброн Джеймс Лейкерс НБА Брайан Уиндхорст Баскетбол

Уиндхорст считает, что Леброн Джеймс намерен выйти на рынок свободных агентов.

«Я думаю, что Леброн намерен отказаться от опции продления контракта и стать свободным агентом впервые с 2018 года. Я думаю, что это окажет небольшое давление на «Лейкерс». Он делает это по трем причинам.

Во-первых, он хочет посмотреть, что «Лейкерс» сделают на драфте. Возможно, у них будет три пика первого раунда, которые они могут обменять, и пара контрактов, которые они могут добавить к обмену, чтобы усилить команду.

Во-вторых, его сын Бронни, как я думаю, будет участвовать в этом драфте. Я думаю, что «Лейкерс» сохранят пик, поскольку «Пеликанс» предпочтут пик следующего года. У «Лейкерс» будет два шанса выбрать Бронни – под 17-м или под 55-м номером. Леброн заинтересован в том, чтобы сыграть в одной команде с сыном.

В-третьих, Леброн может захотеть добавить несколько пунктов в свой контракт. У него нет пункта о запрете на обмен, и я не удивлюсь, если он захочет включить его в новый контракт», – сказал инсайдер ESPN.

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10 комментариев
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Надеюсь Басс решится на перестройку,пусть Леброн кошмарит свой родной Кавс и восток заодно
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Хватит уже под него прогибаться. Стройте лучше новую команду, а не вокруг 40-летнего ветерана
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Все увидели на что нынешний состав способен.
Надо перестраиваться.
Если они подпишут Леброна на 3 года и ~150 млн и добавят Младшего, то это только трафик на ЕСПН .
Надо искать звезду защитника.
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За титулом) на вет минимум и подписание на его полтос топ игрока.
+4
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перевожу на язык катастрофы
1) выменять Янга( это может обломаться если какой то умник драфтанет пункт 2 и придется тратить активы на его приобретении)
2)Бронни на приличных минутах
3)супермакс на 3 года и запрет на обмен это виселица
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куда идём мы с Пяточком? большой большой секрет! давай Джеймс обратно ..на восток,кошмарить уже не получится ,но шансов на финал поболее
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🥳
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Ничего личного.
Просто 5 лет.
Пора менять тачку.
На Олимпиаде сейчас сколотит себе тиму. 100 пудов.
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