Чендлер Парсонс: «Большая часть ответственности лежит на Леброне Джеймсе. Он – тренер, генеральный менеджер и владелец этой команды»

Чендлер Парсонс высказался о критике в адрес Дарвина Хэма.

«Я не удивлен, потому что критика прилагается, если ты тренируешь « », если ты тренируешь команду . Это постоянное давление. Он не сделал ничего необычного. Я не говорю, что он лучший тренер всех времен, его ротация кажется странной. Но не он строил эту команду.

Да, во многом ответственность лежит на , но это команда Леброна Джеймса, поэтому большая часть ответственности лежит на Леброне Джеймсе. Мы отлично знаем, что в значительной степени он является и тренером, и генеральным менеджером, и владельцем этой команды.

Обычно тренер становится козлом отпущения. Повторю, я совсем его не знаю. Глядя со стороны, он проделал большую работу. «Лейкерс» боролись в этой серии, они проиграли из-за двух попаданий под сирену. Нельзя сказать, что им надрали задницу», – сказал бывший игрок .