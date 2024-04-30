Чендлер Парсонс: «Большая часть ответственности лежит на Леброне Джеймсе. Он – тренер, генеральный менеджер и владелец этой команды»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА НБА плей-офф Чендлер Парсонс Дарвин Хэм Баскетбол

Чендлер Парсонс высказался о критике в адрес Дарвина Хэма.

«Я не удивлен, потому что критика прилагается, если ты тренируешь «Лейкерс», если ты тренируешь команду Леброна Джеймса. Это постоянное давление. Он не сделал ничего необычного. Я не говорю, что он лучший тренер всех времен, его ротация кажется странной. Но не он строил эту команду.

Да, во многом ответственность лежит на Дарвине Хэме, но это команда Леброна Джеймса, поэтому большая часть ответственности лежит на Леброне Джеймсе. Мы отлично знаем, что в значительной степени он является и тренером, и генеральным менеджером, и владельцем этой команды.

Обычно тренер становится козлом отпущения. Повторю, я совсем его не знаю. Глядя со стороны, он проделал большую работу. «Лейкерс» боролись в этой серии, они проиграли из-за двух попаданий под сирену. Нельзя сказать, что им надрали задницу», – сказал бывший игрок НБА.

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2 комментария
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