Зак Лоу и Дорис Берк обсудили свои наиболее ошибочные ожидания от сезона-2023/24

Зак Лоу и Дорис Берк рассказали о своих ошибочных прогнозах.

Эксперты поделились тем, что удивило и оказалось неожиданным по ходу сезона-2023/2024.

Комментатор и аналитик ESPN Дорис Берк:

– Не ожидала успеха, показанного «Оклахомой».

– Считала, что «Даллас» забуксует по ходу сезона и скатится в серию из 7-9 поражений.

Аналитик ESPN Зак Лоу:

– Прогнозировал итоговый результат «Тандер» ниже 45,5 побед.

– Ставил «Атланту» в Топ-5 Восточной конференции.

– Критически отнесся к обмену центрового в «Селтикс».

– Был категорически против обмена защитника в « ». Сомневался в необходимости отдавать пик первого раунда за центрового по ходу сезона, учитывая наличие в «Маверикс» Макси Клебера, играющего на той же позиции.

– Видел «Финикс» одним из четырех главных контендеров сезона вместе с «Денвером», « » и «Милуоки».

– Не рассматривал защитника Д’Анджело Расселла в качестве игрока основного состава «Лейкерс».

«Расселл может тебе не нравиться. У него есть слабости в защите, которые будут использовать противники. Но он внес свой вклад в игру команды и стал значительным активом», – признался Лоу.