Зак Лоу и Дорис Берк обсудили свои наиболее ошибочные ожидания от сезона-2023/24
Зак Лоу и Дорис Берк рассказали о своих ошибочных прогнозах.
Эксперты поделились тем, что удивило и оказалось неожиданным по ходу сезона-2023/2024.
Комментатор и аналитик ESPN Дорис Берк:
– Не ожидала успеха, показанного «Оклахомой».
– Считала, что «Даллас» забуксует по ходу сезона и скатится в серию из 7-9 поражений.
Аналитик ESPN Зак Лоу:
– Прогнозировал итоговый результат «Тандер» ниже 45,5 побед.
– Ставил «Атланту» в Топ-5 Восточной конференции.
– Критически отнесся к обмену центрового Кристапса Порзингиса в «Селтикс».
– Был категорически против обмена защитника Кайри Ирвинга в «Даллас». Сомневался в необходимости отдавать пик первого раунда за центрового Дэниэла Гэффорда по ходу сезона, учитывая наличие в «Маверикс» Макси Клебера, играющего на той же позиции.
– Видел «Финикс» одним из четырех главных контендеров сезона вместе с «Денвером», «Бостоном» и «Милуоки».
– Не рассматривал защитника Д’Анджело Расселла в качестве игрока основного состава «Лейкерс».
«Расселл может тебе не нравиться. У него есть слабости в защите, которые будут использовать противники. Но он внес свой вклад в игру команды и стал значительным активом», – признался Лоу.