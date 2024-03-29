Зак Лоу и Дорис Берк обсудили свои наиболее ошибочные ожидания от сезона-2023/24

Теги Бостон Атланта Даллас Лейкерс Милуоки Финикс НБА Оклахома-Сити Кайри Ирвинг Кристапс Порзингис Д’Анджело Расселл Дорис Берк Дэниэл Гэффорд Зак Лоу Баскетбол

Зак Лоу и Дорис Берк рассказали о своих ошибочных прогнозах.

Эксперты поделились тем, что удивило и оказалось неожиданным по ходу сезона-2023/2024.

Комментатор и аналитик ESPN Дорис Берк:

– Не ожидала успеха, показанного «Оклахомой».

– Считала, что «Даллас» забуксует по ходу сезона и скатится в серию из 7-9 поражений.

Аналитик ESPN Зак Лоу:

– Прогнозировал итоговый результат «Тандер» ниже 45,5 побед.

– Ставил «Атланту» в Топ-5 Восточной конференции.

– Критически отнесся к обмену центрового Кристапса Порзингиса в «Селтикс».

– Был категорически против обмена защитника Кайри Ирвинга в «Даллас». Сомневался в необходимости отдавать пик первого раунда за центрового Дэниэла Гэффорда по ходу сезона, учитывая наличие в «Маверикс» Макси Клебера, играющего на той же позиции.

– Видел «Финикс» одним из четырех главных контендеров сезона вместе с «Денвером», «Бостоном» и «Милуоки».

– Не рассматривал защитника Д’Анджело Расселла в качестве игрока основного состава «Лейкерс».

«Расселл может тебе не нравиться. У него есть слабости в защите, которые будут использовать противники. Но он внес свой вклад в игру команды и стал значительным активом», – признался Лоу.

3 комментария
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Ты смотри о Нью Йорке вообще ни слова )
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Думал, что ЛАЛ набрали хороший глубокий состав, а Дэвис опять сломается. В итоге Дэвис играет, остальные в лазарете. =)
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Новый Орлеан для меня главный сюрприз.
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