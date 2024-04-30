Дарвин Хэм: «Если один из ваших стартовых игроков лажает 10 матчей подряд, что вы будете делать?

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Дарвин Хэм Баскетбол

Дарвин Хэм посетовал на непостоянство состава «Лейкерс» в этом сезоне.

«Этот сезон было чрезвычайно сложным. Все то входили, то выбывали из состава. Меня критикуют за отсутствие постоянной ротации, но у меня нет постоянных здоровых игроков. Это меня расстраивает, но я люблю свою работу, мне нравится давление, которое с ней связано. Я всегда был спокоен в разгар хаоса. Но здравый смысл имеет тенденцию улетучиваться, когда речь идет, в частности, о моей работе.

Удивительно, как люди упускают из виду ключевой момент, что стабильность состава зависит от здоровья и производительности. Если вы тренируете команду, и один из ваших стартовых игроков лажает примерно 10 матчей подряд, что вы будете делать?», – сказал главный тренер «Лейкерс».

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20 комментариев
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Вот это он вынес мусор из избы не хило так Мне кажется, волчий билет за такое дают в профессии.
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Д’Анджело Расселл - Дарвину Хэму: "Д’Анджело провёл чертовски хороший сезон"
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ЗВОНИМ ДОКУ, СРОЧНО!!!
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Шах и мат, Хейтеры XD))
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Если вы тренируете команду, и один из ваших стартовых игроков лажает примерно 10 матчей подряд, что вы будете делать?»

не знаю может из состава выведу
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"И это я не про ДиЛо..."
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Много будет новостей от Лейкерс в это межсезонье.
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Хм, ну дайте подумать. Изменю ротацию, уменьшу ему минуты, скорректирую игровую схему, чтобы ослабить его роль?
Или буду ждать вылета и отставки?
Не знаю, право слово, такой сложный выбор!
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Про Хачимуру, конечно. Самый бесполезный стартер прошедшей серии
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Ну, раз пошла такая пьянка, ждём откровений дальше) хочу после увольнения услышать как его игнорировали, как вмешивались в процесс игровой, как чуть не слили. Хоть у кого то должны быть кохонес, чтобы просто взять и плюнуть на будущее в профессии (которого не будет даже если молчать) и показать изнутри как эти нба-шные клубы устроены.
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Это про Рассела?
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Мало того что лажает. Он ещё иногда на меня орет
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Брал таймауты - плохо. Не брал таймауты - плохо. Ротировал состав - плохо. Не ротировал состав - плохо. Ну что за невезуха
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Ответ bear7904
Вот это он вынес мусор из избы не хило так Мне кажется, волчий билет за такое дают в профессии.
Док то же самое после каждого вылета говорит и ничего.
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Ответ Максим Макеев
Если вы тренируете команду, и один из ваших стартовых игроков лажает примерно 10 матчей подряд, что вы будете делать?» не знаю может из состава выведу
Так он это и делал
"Меня критикуют за отсутствие постоянной ротации"
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