Дарвин Хэм: «Если один из ваших стартовых игроков лажает 10 матчей подряд, что вы будете делать?

Дарвин Хэм посетовал на непостоянство состава «Лейкерс» в этом сезоне.

«Этот сезон было чрезвычайно сложным. Все то входили, то выбывали из состава. Меня критикуют за отсутствие постоянной ротации, но у меня нет постоянных здоровых игроков. Это меня расстраивает, но я люблю свою работу, мне нравится давление, которое с ней связано. Я всегда был спокоен в разгар хаоса. Но здравый смысл имеет тенденцию улетучиваться, когда речь идет, в частности, о моей работе.

Удивительно, как люди упускают из виду ключевой момент, что стабильность состава зависит от здоровья и производительности. Если вы тренируете команду, и один из ваших стартовых игроков лажает примерно 10 матчей подряд, что вы будете делать?», – сказал главный тренер « ».