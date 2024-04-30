Шэннон Шарп: «Никола Йокич сделает фарш из Руди Гобера»

Шэннон Шарп дал прогноз на серию плей-офф «Денвер» – «Миннесота».

«Три лучших игрока «Наггетс» лучше трех лучших игроков «Тимбервулвс». Я считаю, что серия будет длинной. Шесть или семь матчей. Я ставлю на «Наггетс».

Карлу-Энтони Таунсу предстоит серия всей его жизни, потому что – это настоящая проблема. Он сделает фарш из . Grey Poupon, дижонская горчица, будет размазана по всей площадке. Я не удивлюсь, если впервые в истории плей-офф будет 30+30+10», – заявил ведущий ESPN.