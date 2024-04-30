Шэннон Шарп: «Никола Йокич сделает фарш из Руди Гобера»

Теги Денвер Миннесота НБА НБА плей-офф Руди Гобер Никола Йокич Карл-Энтони Таунс Шэннон Шарп Баскетбол

Шэннон Шарп дал прогноз на серию плей-офф «Денвер» – «Миннесота».

«Три лучших игрока «Наггетс» лучше трех лучших игроков «Тимбервулвс». Я считаю, что серия будет длинной. Шесть или семь матчей. Я ставлю на «Наггетс».

Карлу-Энтони Таунсу предстоит серия всей его жизни, потому что Никола Йокич – это настоящая проблема. Он сделает фарш из Руди Гобера. Grey Poupon, дижонская горчица, будет размазана по всей площадке. Я не удивлюсь, если впервые в истории плей-офф НБА будет 30+30+10», – заявил ведущий ESPN.

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2 комментария
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Йокич однозначно сильнее КАТа, но я бы не сказал, что #прямосейчас Джамал сильнее Анта. Тройка МакДениелс-Конли-Гобер, может быть, слабее КСП-Гордона-Портера в атаке, но точно сильнее в защите. Скамейка сильнее у Миннесоты. Будет крайне интересно!
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если и есть для Денвера и Николы плохой выбор это Минька. тафгай Конли, который теперь будет играть за того сломанного парня, три приличных игрока бенча. нынешний же Денвер это команда одной пятерки. лучшей в НБА, но одной)
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