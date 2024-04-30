Д’Анджело Расселл: «Д’Анджело провел чертовски хороший сезон»

Д’Анджело Расселл высказался о своем будущем в «Лейкерс».

«Когда я подписывал контракт в прошлом году, я знал, в какое положение я себя ставлю, поэтому, находясь сейчас в этом положении и имея небольшой рычаг, я постараюсь им воспользоваться.

Д’ провел чертовски хороший сезон. Несмотря на взлеты и падения. Несмотря на все, как бы вы это ни называли, меня это никогда не беспокоило. Я всегда сохранял рассудок. Когда я смотрю на свой телефон, семья, друзья и мое окружение пишут мне, как они мной гордятся. Это все, что мне нужно», – сказал разыгрывающий « ».