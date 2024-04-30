Д’Анджело Расселл: «Д’Анджело провел чертовски хороший сезон»

Теги Лейкерс НБА НБА плей-офф Д’Анджело Расселл Баскетбол

Д’Анджело Расселл высказался о своем будущем в «Лейкерс».

«Когда я подписывал контракт в прошлом году, я знал, в какое положение я себя ставлю, поэтому, находясь сейчас в этом положении и имея небольшой рычаг, я постараюсь им воспользоваться.

Д’Анджело провел чертовски хороший сезон. Несмотря на взлеты и падения. Несмотря на все, как бы вы это ни называли, меня это никогда не беспокоило. Я всегда сохранял рассудок. Когда я смотрю на свой телефон, семья, друзья и мое окружение пишут мне, как они мной гордятся. Это все, что мне нужно», – сказал разыгрывающий «Лейкерс».

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8 комментариев
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Сохранять рассудок и говорить о себе в третьем лице не очень вяжется.
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сам себя не похвалишь как говорится
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Не тянет Рассел на роль третьей звезды в ЛАЛ. Слишком нестабилен.
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мы Николай второй! был бы хорош оставили бы в Гсв..
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Ну если 8е место в регулярке и 4-1 в первом раунде его «чертовски» устраивают, тогда ладно))
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ну сезон то в целом действительно хорощий, но как всегда крайне нестабилен в ПО.
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ну, пока такие игроки по амбициям в Лейкерс - им ничего не светит...
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