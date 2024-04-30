Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Страсбур», «Шоле» примет «Дижон» и другие матчи

Теги результаты Нанси Страсбур чемпионат Франции Метрополитан Гравлин-Дюнкерк Элан Шалон Дижон Шоле Роанн Нантер Париж Бурк Блуа Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Метрополитан» встретится со «Страсбуром», «Шоле» примет «Дижон».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Страсбур
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
Онлайн матча

Шоле – Дижон
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
Онлайн матча

Гравлин-Дюнкерк – Бурк
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Sportica»
Онлайн матча

Элан Шалон – Париж
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Le Colisée»
Онлайн матча

Нанси – Роанн
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
Онлайн матча

Нантер – Блуа
Дата проведения
30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Онлайн матча

Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 24-7, Виллербан – 23-9, Бурк – 22-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-16, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-16, Шоле – 15-16, Нанси – 14-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 13-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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