Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Страсбур», «Шоле» примет «Дижон» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.

«Метрополитан» встретится со « », «Шоле» примет « ».

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Метрополитан – Страсбур Дата проведения 30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan» Онлайн матча

Шоле – Дижон Дата проведения 30 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie» Онлайн матча

Нанси – Роанн Дата проведения 30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille» Онлайн матча

Нантер – Блуа Дата проведения 30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez» Онлайн матча

Положение команд: Монако – 27-5, – 24-7, Виллербан – 23-9, – 22-9, – 19-12, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-16, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-16, Шоле – 15-16, Нанси – 14-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 13-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-27.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.