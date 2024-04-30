Чемпионат Франции. «Метрополитан» – «Страсбур», «Шоле» примет «Дижон» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Франции LNB Pro А пройдут шесть матчей.
«Метрополитан» встретится со «Страсбуром», «Шоле» примет «Дижон».
Чемпионат Франции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Marcel Cerdan»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Salle de la Meilleraie»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Sportica»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Le Colisée»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Jean Weille»
- Дата проведения
- 30 апреля, 21.00, «Palais des Sports Maurice Thorez»
Положение команд: Монако – 27-5, Париж – 24-7, Виллербан – 23-9, Бурк – 22-9, Нантер – 19-12, Ле-Портель – 16-15, Сен-Кантен – 16-16, Лимож – 16-16, Страсбур – 15-16, Шоле – 15-16, Нанси – 14-17, Ле-Ман – 14-17, Дижон – 13-18, Элан Шалон – 12-19, Гравлин-Дюнкерк – 11-20, Роанн – 10-21, Блуа – 10-21, Метрополитан – 4-27.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.