Ожидается, что Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо не примут участие в 5-м матче (Шэмс Чарания)

Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо, скорее всего, не сыграют сегодня в 5-м матче.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Он отмечает, что оба игрока уже выполняют беговые упражнения на площадке.

« » находится на грани выбывания из розыгрыша плей-офф (1-3). Сегодня «Бакс» примут «Пэйсерс» на своей арене в 5-м матче серии первого раунда плей-офф.

усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.