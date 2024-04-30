Ожидается, что Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо не примут участие в 5-м матче (Шэмс Чарания)

Теги травмы Индиана Милуоки НБА НБА плей-офф Дэмиан Лиллард Яннис Адетокумбо Шэмс Чарания Баскетбол

Дэмиан Лиллард и Яннис Адетокумбо, скорее всего, не сыграют сегодня в 5-м матче.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Он отмечает, что оба игрока уже выполняют беговые упражнения на площадке.

«Милуоки» находится на грани выбывания из розыгрыша плей-офф (1-3). Сегодня «Бакс» примут «Пэйсерс» на своей арене в 5-м матче серии первого раунда плей-офф.

Лиллард усугубил растяжение ахиллова сухожилия в конце четвертой четверти третьей встречи в пятницу. Адетокумбо не сыграл в серии ни одного матча из-за травмы голени.

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11 комментариев
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Бакс - главные клоуны этого сезона.
Зато хоть проблем со стиркой маек больше нет, успех.
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в Галвестон наверное не попасть этим летом)
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Лиллард просил передать, что в одиночку Бакс тянуть не намерен.
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Док Риверс сорвал голос и не сможет выкрикнуть ту самую победную комбинацию
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Некогда им, удочки выбирают
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Главное не усугубить травмы, как ранее в ГСВ сделал КД (пропустил сезон)
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Достаточно обидно, что травмы так влияют на результат. Но ничего с этим не поделать, увы
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а зачем тогда беговые упражнения на площадке? чтоб Портис тренировал фирменный взгляд?
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Откуда тогда кэф 1,6 на Индиану???
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НаГМил Яннис, будь здоров.
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ожидается вылет оленей из ПО
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