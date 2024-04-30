«Самый ненавистный человек в Нью-Йорке». Джоэл Эмбиид – на обложке New York Post

New York Post назвала Джоэла Эмбиида «самым ненавистным человеком в Нью-Йорке».

Новый выпуск нью-йоркской газеты вышел с центровым «Филадельфии» на обложке и надписью «Самый ненавистный человек в ».

«За восемь дней, соединяющих 2-й и 5-й матчи, Эмбиид стал не просто превосходным игроком, который в любой момент может вселить страх даже в самые отважные команды, такие как «Никс». Он уже не просто противник. Теперь он враг», – пишет автор статьи Майк Ваккаро.

Заголовок стать звучит так: « понадобилась неделя, чтобы стать легендарным злодеем «Никс».

Во вторник «Никс» примут «Сиксерс» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (3-1).