«Самый ненавистный человек в Нью-Йорке». Джоэл Эмбиид – на обложке New York Post

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Баскетбол - фото НБА плей-офф Джоэл Эмбиид Баскетбол

New York Post назвала Джоэла Эмбиида «самым ненавистным человеком в Нью-Йорке».

Новый выпуск нью-йоркской газеты вышел с центровым «Филадельфии» на обложке и надписью «Самый ненавистный человек в Нью-Йорке».

«За восемь дней, соединяющих 2-й и 5-й матчи, Эмбиид стал не просто превосходным игроком, который в любой момент может вселить страх даже в самые отважные команды, такие как «Никс». Он уже не просто противник. Теперь он враг», – пишет автор статьи Майк Ваккаро.

Заголовок стать звучит так: «Джоэлу Эмбииду понадобилась неделя, чтобы стать легендарным злодеем «Никс».

Во вторник «Никс» примут «Сиксерс» в 5-м матче серии первого раунда плей-офф (3-1).

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9 комментариев
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И Париже😂
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Да и не только в Нью-Йорке, я думаю. Гражданина мира много где не любят
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Ответ Марсель Объелся
Как быстро NY Post забыл о существовании Трея Янга
Да о существование Трэя Янга все уже как-то забыли…
+2
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Как быстро NY Post забыл о существовании Трея Янга
+3
-2
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В очередь
+1
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…в Нью-Йорке и на спортсе
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Ну всё сейчас он обидится, разозлится, и снова чокернёт.
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Бояться.
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Заслужил
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