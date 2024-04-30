Рич Пол: «Думаю, у Леброна осталось еще 2-3 сезона в НБА»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Рич Пол Баскетбол

Рич Пол ответил на вопрос о будущем Леброна Джеймса.

«Лейкерс» 39-летнего Джеймса сегодня вылетели из плей-офф, уступив в серии «Денверу» (1-4).

«Верю в то, что Леброн продолжит выступать в НБА в следующем сезоне. Но у нас определенно осталось меньше сезонов с его участием, чем мы уже видели… Когда мы обсуждали это с ним, то все свелось к тому, что надо получать удовольствие от оставшегося времени в лиге.

Думаю, мы увидим его в следующем чемпионате, но не знаю точно, сколько сезонов будет еще после этого. Мне кажется, у него осталось еще 2-3 года», – считает агент форварда «Лейкерс»

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23 комментария
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2046 ой год, Рич лежит на кровати,тяжело дышит,весь в трубках..открывает глаза *как там Леброн? живой?* ..*живой,ещё играет*...*вот тебе на..видимо мне осталось меньше...чем ему играть*
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23 сезона - будет символично
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Вопрос в том для чего играть еще 2-3 сезона. Просто набить стату и сыграть с сыном или бороться за титул?
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По этому плей-офф видно, что когда надо Леброн все еще включается и это топ-10 игрок лиги. Осталось понять как при этом проводить регулярку в относительно экономном режиме, чтобы потом в плей-офф не попадать в первом же раунде на сильнейшие команды конфы. В целом, пространство для маневра летом у Лейкерс есть, поэтому можно усилиться кем-то, кто будет тащить в регулярке, а дед будет третьей опцией, чтобы в плей-офф снова выйти на первый план и зажечь.
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Включаешь телек, а там с утра - давайте искать помощь Леброну)).. 🤣 еще денек потерпеть молодежи надеюсь.
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Сильный плей-офф от Леброна , хорошое качество игры, один минус то что его ставят на ТФ, хотя он всегда не любил эту позицию даже в молодости, против того же Гордона сложно было бороться за подбор. Думаю 2-3 года на уровне звезды ещё сможет играть спокойно в этом плей-офф играл 40 минут+ .Но обязан когда-нибудь сдать, не должен же он до 50 лет играть
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Ответ leon01
2046 ой год, Рич лежит на кровати,тяжело дышит,весь в трубках..открывает глаза *как там Леброн? живой?* ..*живой,ещё играет*...*вот тебе на..видимо мне осталось меньше...чем ему играть*
Не могу закончить карьеру пока не сыграл в одной команде с внуком…
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Ответ Genriwhite
Вопрос в том для чего играть еще 2-3 сезона. Просто набить стату и сыграть с сыном или бороться за титул?
Да, а у ЛеБрона больше интересов нет.
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Ответ dev0
Потому что нравится?
Управлять командами)))))))))
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Еще 1-2 замененных тренера лалок
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Хочется в это верить
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Ответ The Don Killuminati
23 сезона - будет символично
А 25 будет эпично) четверть века на высшем уровне вряд ли побьют в ближайшие лет 100
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Ответ Иван Кужилин
По этому плей-офф видно, что когда надо Леброн все еще включается и это топ-10 игрок лиги. Осталось понять как при этом проводить регулярку в относительно экономном режиме, чтобы потом в плей-офф не попадать в первом же раунде на сильнейшие команды конфы. В целом, пространство для маневра летом у Лейкерс есть, поэтому можно усилиться кем-то, кто будет тащить в регулярке, а дед будет третьей опцией, чтобы в плей-офф снова выйти на первый план и зажечь.
в денвер на минималку
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Ответ Иван Кужилин
По этому плей-офф видно, что когда надо Леброн все еще включается и это топ-10 игрок лиги. Осталось понять как при этом проводить регулярку в относительно экономном режиме, чтобы потом в плей-офф не попадать в первом же раунде на сильнейшие команды конфы. В целом, пространство для маневра летом у Лейкерс есть, поэтому можно усилиться кем-то, кто будет тащить в регулярке, а дед будет третьей опцией, чтобы в плей-офф снова выйти на первый план и зажечь.
"Осталось понять как при этом проводить регулярку в относительно экономном режиме, чтобы потом в плей-офф не попадать в первом же раунде на сильнейшие команды конфы"

Этот волшебный рецепт есть, например, у Денвера или Оклахомы. Они просто в регулярке не филонят. И - вот сюрприз - не попадают "в первом же раунде на сильнейшие команды".
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Ответ Genriwhite
Вопрос в том для чего играть еще 2-3 сезона. Просто набить стату и сыграть с сыном или бороться за титул?
Странный вопрос. В серии с Денвером выглядел отлично.
Обмены или на свободном рынке третью звезду взять. Варианты есть
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