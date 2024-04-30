Рич Пол: «Думаю, у Леброна осталось еще 2-3 сезона в НБА»
Рич Пол ответил на вопрос о будущем Леброна Джеймса.
«Лейкерс» 39-летнего Джеймса сегодня вылетели из плей-офф, уступив в серии «Денверу» (1-4).
«Верю в то, что Леброн продолжит выступать в НБА в следующем сезоне. Но у нас определенно осталось меньше сезонов с его участием, чем мы уже видели… Когда мы обсуждали это с ним, то все свелось к тому, что надо получать удовольствие от оставшегося времени в лиге.
Думаю, мы увидим его в следующем чемпионате, но не знаю точно, сколько сезонов будет еще после этого. Мне кажется, у него осталось еще 2-3 года», – считает агент форварда «Лейкерс»
Этот волшебный рецепт есть, например, у Денвера или Оклахомы. Они просто в регулярке не филонят. И - вот сюрприз - не попадают "в первом же раунде на сильнейшие команды".
Обмены или на свободном рынке третью звезду взять. Варианты есть