Рич Пол: «Думаю, у Леброна осталось еще 2-3 сезона в НБА»

Рич Пол ответил на вопрос о будущем Леброна Джеймса.

«Лейкерс» 39-летнего сегодня вылетели из плей-офф, уступив в серии «Денверу» (1-4).

«Верю в то, что Леброн продолжит выступать в в следующем сезоне. Но у нас определенно осталось меньше сезонов с его участием, чем мы уже видели… Когда мы обсуждали это с ним, то все свелось к тому, что надо получать удовольствие от оставшегося времени в лиге.

Думаю, мы увидим его в следующем чемпионате, но не знаю точно, сколько сезонов будет еще после этого. Мне кажется, у него осталось еще 2-3 года», – считает агент форварда « »