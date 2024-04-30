Этторе Мессина: «Милан» не лучшим образом справился с поиском разыгрывающих после ухода Родригеса и Дилейни»

Теги Баскетбол

Этторе Мессина назвал одну из главных причин регресса «Милана» .

В 2021 году итальянская команда играла в «Финале четырех» Евролиги, но не смогла повторить этот результат в последние сезоны.

«Милан» не лучшим образом справился с поиском разыгрывающих после ухода Родригеса и Дилейни, которые покинули команду по разным причинам. Мы не смогли обеспечить прежний уровень на этой позиции», – заявил Мессина.

Итальянцы пробовали варианты с Кевином Пангосом, Назом Митру-Лонгом, Маодо Ло и Шабаззом Напьером на позиции первого номера.

Мессина также затронул ситуацию с привлечением в команду звездного Николы Миротича.

«Мы сделали неправильный выбор с разыгрывающими и осложнили себе жизнь. Но не хочу снимать с себя ответственность: адаптировать суперзвезду уровня Миротича оказалось довольно сложно. У нас были некоторые трудности, будем надеяться, что на заключительной стадии сезона это больше не повторится», – отметил главный тренер «Милана».

1 комментарий
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Мессина давно вышел в тираж, с ним ничего хорошего Милан не ждёт.
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