Джейсон Тейтум: «У Эдвардса впереди большой год»

Теги Джейсон Тейтум Баскетбол

Лидер «Бостона» Джейсон Тейтум остался под впечатлением от воскресного перфоманса лидера сборной США Энтони Эдвардса.

«У Эдвардса впереди большой год», – написал Тейтум на своей странице в соцсети.

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