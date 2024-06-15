Джейсон Тейтум: «Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в НБА в пятом матче»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от 5-го матча финала НБА.

В 4-й встрече «Бостон» уступил «Далласу» со счетом 84:122, но ведет в серии 3-1 и следующую игру проведет на домашней арене.

«Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в НБА в пятом матче.

С нетерпением жду возвращения домой. В воскресенье мы отпразднуем День отца, а в понедельник будем бороться за чемпионский титул. Будет много интересного», – сказал форвард «Селтикс».

В пятницу на счету Тейтума 15 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 4 из 10 с игры.

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Надеюсь, Тэйтум в 5м матче выдаст свою лучшую игру жизни, прокричит «КОБЕ!», возьмет кубок и заткнет рты хэйтерам.
Да, мвп не станет конечно, но надо показать мощь.
+2
0
+2
клоун, какая поддержка? ты -30 в двух матчах финала уже схлопотал первым в истории. БОСТОН Я НЕ ВИЖУ ВАШИ РУЧКИ ПОХЛОПЙАТЕ МНЕ ПОЖАЛУСТО ОЧЕНЬ НУЖЕН ВАШ САППОРТ ДРУЗЬЯ
+3
-3
0
Ждём кучу фанатов Далласа, которые уже вылезли наружу)
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий