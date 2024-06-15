Джейсон Тейтум: «Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в НБА в пятом матче»

Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от 5-го матча финала НБА.

В 4-й встрече « » уступил « » со счетом 84:122, но ведет в серии 3-1 и следующую игру проведет на домашней арене.

«Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в в пятом матче.

С нетерпением жду возвращения домой. В воскресенье мы отпразднуем День отца, а в понедельник будем бороться за чемпионский титул. Будет много интересного», – сказал форвард «Селтикс».

В пятницу на счету 15 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 4 из 10 с игры.