Джейсон Тейтум: «Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в НБА в пятом матче»
Джейсон Тейтум поделился ожиданиями от 5-го матча финала НБА.
В 4-й встрече «Бостон» уступил «Далласу» со счетом 84:122, но ведет в серии 3-1 и следующую игру проведет на домашней арене.
«Ожидаю максимальную поддержку за все мои 7 лет в НБА в пятом матче.
С нетерпением жду возвращения домой. В воскресенье мы отпразднуем День отца, а в понедельник будем бороться за чемпионский титул. Будет много интересного», – сказал форвард «Селтикс».
В пятницу на счету Тейтума 15 очков, 5 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота при 4 из 10 с игры.
Да, мвп не станет конечно, но надо показать мощь.