«Атланта» может обменять 1-й пик на драфте-2024

«Атланта» может обменять 1-й пик.

«Хоукс» обсуждали с другими клубами возможный обмен, в результате которого клуб получит более низкий выбор, но с компенсацией из других активов.

« » ранее была впечатлена персональным просмотром Донована Клингана. Клуб из Джорджии может «опуститься» на драфте-2024 с целью выбора экс-центрового университета Коннектикут.

В «Мартовском безумии» Клинган набирал 15,3 очка, 8,3 подбора и 3,2 блока в среднем за матч. 19 блок-шотов – стали лучшим показателем в этой статистической категории с сезона-15/16.