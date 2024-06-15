«Атланта» может обменять 1-й пик на драфте-2024

Теги возможные переходы Атланта НБА драфт НБА Баскетбол

«Атланта» может обменять 1-й пик.

«Хоукс» обсуждали с другими клубами возможный обмен, в результате которого клуб получит более низкий выбор, но с компенсацией из других активов.

«Атланта» ранее была впечатлена персональным просмотром Донована Клингана. Клуб из Джорджии может «опуститься» на драфте-2024 с целью выбора экс-центрового университета Коннектикут.

В «Мартовском безумии» Клинган набирал 15,3 очка, 8,3 подбора и 3,2 блока в среднем за матч. 19 блок-шотов – стали лучшим показателем в этой статистической категории с сезона-15/16.

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5 комментариев
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Выбирайте Клингана под первым номером, делов-то
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Помнится, за Тейтумом недавно весьма удачно спускались - при железобетонном первом номере (гарантированной франшизой на десятилетия вперед) Фульце.
Маркела, кстати, жаль. Хороший парень…
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Дежавю
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Ответ Александр Сметанин
Выбирайте Клингана под первым номером, делов-то
Объясните тупым (например, мне), почему нельзя выбрать реально его под 1?
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Ответ Ara Oganesyan
Объясните тупым (например, мне), почему нельзя выбрать реально его под 1?
Зачем получать только Клингана, когда можно получить Клингана+довесок к нему?
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