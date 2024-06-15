Клэй Томпсон удалил все посты, связанные с «Голден Стэйт», в своих соцсетях

Теги возможные переходы Голден Стэйт НБА Клэй Томпсон Баскетбол

Клэй Томпсон, вероятно, покинет «Уорриорс» этим летом.

Такой вывод можно сделать на основании того, что игрок отписался от клуба и удалил все посты, связанные с «Голден Стэйт».

На это обратила внимание оклендская радиостанция 95.7 The Game.

Этим летом Томпсон получает статус неограниченно свободного агента. Ранее он не мог договориться с клубом об условиях нового соглашения. В услугах Томпсона заинтересованы «Орландо», «Оклахома» и «Филадельфия».

Томпсон – четырехкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».

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2 комментария
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безотносительно итогового решения, никогда этого не понимал. это ведь твоя история, которой вроде как можно гордиться, нафига выкладывать сначала, чтобы потом всё удалять
+6
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+6
Ответ vasfre
безотносительно итогового решения, никогда этого не понимал. это ведь твоя история, которой вроде как можно гордиться, нафига выкладывать сначала, чтобы потом всё удалять
напьется - подпишется и будет ей звонить, ой

(топлю за ГС и немного грустно конечно, но это такой себе мув, да)
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