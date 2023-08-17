Остин Риверс включил Леброна Джеймса в Топ-7 игроков НБА на данный момент

Бывшего защитника «Денвера» на подкасте попросили назвать семь лучших игроков на данный момент.

Риверс поставил на первое место бывшего партнера по команде («Денвер»). Далее он назвал («Милуоки»), («Голден Стэйт»), Луку Дончича («Даллас»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Джейсона Тейтума («Бостон») и Леброна Джеймса («Лейкерс»).

«У многих могут быть сомнения по поводу Леброна из-за его возраста, но он все еще доминирует. В прошлом сезоне он захотел и вывел команду в финал конференции. «Лейкерс» не должны были пройти так далеко», – сказал Риверс.

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