Остин Риверс включил Леброна Джеймса в Топ-7 игроков НБА на данный момент
Бывшего защитника «Денвера» Остина Риверса на подкасте попросили назвать семь лучших игроков НБА на данный момент.
Риверс поставил на первое место бывшего партнера по команде Николу Йокича («Денвер»). Далее он назвал Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Стефена Карри («Голден Стэйт»), Луку Дончича («Даллас»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Джейсона Тейтума («Бостон») и Леброна Джеймса («Лейкерс»).
«У многих могут быть сомнения по поводу Леброна из-за его возраста, но он все еще доминирует. В прошлом сезоне он захотел и вывел команду в финал конференции. «Лейкерс» не должны были пройти так далеко», – сказал Риверс.
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