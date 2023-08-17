Остин Риверс включил Леброна Джеймса в Топ-7 игроков НБА на данный момент

Теги Леброн Джеймс НБА Остин Риверс Стефен Карри Яннис Адетокумбо Джоэл Эмбиид Никола Йокич Лука Дончич Джейсон Тейтум Баскетбол

Бывшего защитника «Денвера» Остина Риверса на подкасте попросили назвать семь лучших игроков НБА на данный момент.

Риверс поставил на первое место бывшего партнера по команде Николу Йокича («Денвер»). Далее он назвал Янниса Адетокумбо («Милуоки»), Стефена Карри («Голден Стэйт»), Луку Дончича («Даллас»), Джоэла Эмбиида («Филадельфия»), Джейсона Тейтума («Бостон») и Леброна Джеймса («Лейкерс»).

«У многих могут быть сомнения по поводу Леброна из-за его возраста, но он все еще доминирует. В прошлом сезоне он захотел и вывел команду в финал конференции. «Лейкерс» не должны были пройти так далеко», – сказал Риверс.

Педагогическая реформа Леброна с треском провалилась. Пострадал не только имидж игрока, но и всего штата Огайо

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
Тейтум по моему показал в матче с филой что он сильнее эмбиида
а батлер в каждой сериии с бостоном показывает кто такой тейтум.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
xamer 9
Блин, народ, как перестать путать Ривза и Риверса?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
Ну не в каждой) у него достаточно провалов тоже было) но в важный момент я бы доверил мяч ему, а не тейтуму)
не знаю по провалам, но лично тейтума он унижает постоянно, доказывая, что они игроки разного уровня.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr.BadGuy
ЛеБрон доминирует одним хотением. Даже не выходя на поляну затащил команду с 14 места на 7
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Тейтум по моему показал в матче с филой что он сильнее эмбиида
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
а батлер в каждой сериии с бостоном показывает кто такой тейтум.
Ну не в каждой) у него достаточно провалов тоже было) но в важный момент я бы доверил мяч ему, а не тейтуму)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mqh9pzrxgf
Ответ Misha_Sapunov
не знаю по провалам, но лично тейтума он унижает постоянно, доказывая, что они игроки разного уровня.
А че в прошлом году не унизил) или че не свипнули в этом году?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Misha_Sapunov
Ответ mqh9pzrxgf
А че в прошлом году не унизил) или че не свипнули в этом году?
так лично унизил. не стоит сравнивать составы этих команд. там тейтум ссался от батлера во всю. браун тоже)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stephan Carrypenko
Ответ xamer 9
Блин, народ, как перестать путать Ривза и Риверса?)
О. Риверс - филиал Комонлетсгоу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий