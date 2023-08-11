Джейсон Тейтум об уходе Смарта: «Гриззлис» получили лидера, победителя, лучшего защитника в лиге»

Форвард «Бостона» высоко отозвался о своем многолетнем партнере по команде , который этим летом стал игроком « ».

«Гриззлис» получили лидера. Они получили парня, который является победителем. Маркус каждый год выходил в плей-офф. Мы вместе были в финале. Так что он знает, что нужно для достижения цели.

Очевидно, что он очень талантлив. Лучший защитник в лиге. Просто парень, которого хочется видеть в своей команде», – цитирует Тейтума Commercial Appeal.

Смарт стал игроком «Гриззлис» в результате трехстороннего обмена с участием Кристапса Порзингиса.

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