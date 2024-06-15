Чарльз Баркли: «Даллас» победит в семи матчах»

Теги Бостон Даллас НБА Чарльз Баркли Баскетбол - фото НБА плей-офф Баскетбол

Чарльз Баркли дал неожиданный прогноз на исход финальной серии НБА.

«Даллас» начал с трех поражений от «Бостона», ни одной команде в плей-офф НБА не удавалось спасти серию после 0-3.

В пятницу техасцы одержали первую победу в решающем противостоянии сезона – 122:84, 1-3.

«Мы еще вернемся сюда на шестую игру! «Даллас» победит в семи матчах!» – заявил прославленный игрок НБА, ныне телевизионный эксперт.

Пятая встреча серии состоится в Бостоне в понедельник.

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9 комментариев
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Нет, Чак, не убивал бы ты хотя бы иллюзию интриги)
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Эх Чак, не оставил шансов Далласу)
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Ну Чаааак
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Да он специально так делает))) рейтинг
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Карл Барклай де Толли шуткует.
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Леброн отыгрался с 3-1. Теперь Лука отыграется с 3-0 чтобы стать новой легендой. Нужно еще 1-2 дисквала в Бостоне для полноты картины
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