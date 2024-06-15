Чарльз Баркли: «Даллас» победит в семи матчах»
Чарльз Баркли дал неожиданный прогноз на исход финальной серии НБА.
«Даллас» начал с трех поражений от «Бостона», ни одной команде в плей-офф НБА не удавалось спасти серию после 0-3.
В пятницу техасцы одержали первую победу в решающем противостоянии сезона – 122:84, 1-3.
«Мы еще вернемся сюда на шестую игру! «Даллас» победит в семи матчах!» – заявил прославленный игрок НБА, ныне телевизионный эксперт.
Пятая встреча серии состоится в Бостоне в понедельник.