Чарльз Баркли: «Даллас» победит в семи матчах»

Чарльз Баркли дал неожиданный прогноз на исход финальной серии НБА.

«Даллас» начал с трех поражений от « », ни одной команде в плей-офф не удавалось спасти серию после 0-3.

В пятницу техасцы одержали первую победу в решающем противостоянии сезона – 122:84, 1-3.

«Мы еще вернемся сюда на шестую игру! « » победит в семи матчах!» – заявил прославленный игрок НБА, ныне телевизионный эксперт.

Пятая встреча серии состоится в Бостоне в понедельник.