Джоэл Эмбиид намекнул в эфире ESPN, что хочет перехода Пола Джорджа в «Сиксерс»

Джоэл Эмбиид дал понять, что хочет объединиться с Полом Джорджем.

Звездные игроки «Филадельфии» и « » посетили эфир ESPN во время четвертого матча финала плей-офф « » – «Бостон» (122:84, 1-3).

«Я их терпеть не могу. Ненавижу Бостон. Нет, ну это отличный город. Прекрасные болельщики. У них есть несколько замечательных игроков... Надеюсь, в это межсезонье мы найдем способ стать лучше и добавим несколько элементов», – сказал .

В этот момент центровой «Сиксерс» многозначительно посмотрел в сторону , который, по слухам, входит в сферу интересов клуба из Филадельфии.