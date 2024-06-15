Джоэл Эмбиид намекнул в эфире ESPN, что хочет перехода Пола Джорджа в «Сиксерс»

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Джоэл Эмбиид дал понять, что хочет объединиться с Полом Джорджем.

Звездные игроки «Филадельфии» и «Клипперс» посетили эфир ESPN во время четвертого матча финала плей-офф «Даллас» – «Бостон» (122:84, 1-3).

«Я их терпеть не могу. Ненавижу Бостон. Нет, ну это отличный город. Прекрасные болельщики. У них есть несколько замечательных игроков... Надеюсь, в это межсезонье мы найдем способ стать лучше и добавим несколько элементов», – сказал Эмбиид.

В этот момент центровой «Сиксерс» многозначительно посмотрел в сторону Джорджа, который, по слухам, входит в сферу интересов клуба из Филадельфии.

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1 комментарий
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Чтобы было с кем в лазарете в плойку 5 поиграть.
Ещё бы он не любил Бостон. Сколько раз они выбивали его из плей-офф. Именно за зеленых играет его папа Эл Хорфорд)))
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