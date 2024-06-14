Майкл Томпсон: «Бостон» построен на долгий срок. «Лейкерс» нужно будет попытаться догнать их в следующем сезоне, потому что «Селтикс» смогут взять 19-й титул»

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Майкл Томпсон разочарован ходом финала.

«Бостон» ведет со счетом 3-0 против «Далласа» и находится на пороге 18-го чемпионства в истории клуба, что позволит им опередить «Лейкерс» и выйти на первое место в лиге.

Двукратный чемпион НБА в составе «Лейкерс», работающий в качестве радиоведущего, Майкл Томпсон не готов встретиться с соперником, двукратным чемпионом в составе «Селтикс» Седриком Максвеллом по итогам этого события.

«Не хочу сталкиваться с Седриком, если они доберутся до 18 до нас. Он будет невыносим на следующем матче. Три часа напоминаний. Придется взять больничный на матчи в Бостоне в следующем году.

Лука, давай, прекращай фолить.

«Бостон» построен на длительный срок. Браун и Тейтум еще так молоды. Так что «Лейкерс» нужно прямо сейчас сесть за стол и понять, как побороться за титул и догнать «Селтикс» в следущем году, потому что они могут взять и 19-й титул», – заключил Томпсон.

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2 комментария
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Чтобы Лейкерс, которые без шансов проиграли Денверу, который проиграл Миннесоте, которая без шансов проиграла Далласу, который без шансов проигрывает Бостону, обыграли Бостон...??.. Да, тут нужно сесть за стол. Карточный. И сыграть в "Пьяницу". Если не ошибаюсь, только в ней шестерка бьет туза.
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лейкерс это команда уровня плей инн или даже меньше
надо смотреть на вещи объективно
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