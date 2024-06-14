Майкл Томпсон: «Бостон» построен на долгий срок. «Лейкерс» нужно будет попытаться догнать их в следующем сезоне, потому что «Селтикс» смогут взять 19-й титул»

Майкл Томпсон разочарован ходом финала.

«Бостон» ведет со счетом 3-0 против « » и находится на пороге 18-го чемпионства в истории клуба, что позволит им опередить «Лейкерс» и выйти на первое место в лиге.

Двукратный чемпион в составе « », работающий в качестве радиоведущего, Майкл Томпсон не готов встретиться с соперником, двукратным чемпионом в составе «Селтикс» Седриком Максвеллом по итогам этого события.

«Не хочу сталкиваться с Седриком, если они доберутся до 18 до нас. Он будет невыносим на следующем матче. Три часа напоминаний. Придется взять больничный на матчи в Бостоне в следующем году.

, давай, прекращай фолить.

« » построен на длительный срок. Браун и еще так молоды. Так что « » нужно прямо сейчас сесть за стол и понять, как побороться за титул и догнать «Селтикс» в следущем году, потому что они могут взять и 19-й титул», – заключил Томпсон.