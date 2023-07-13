На протяжении очень долгого времени самым просматриваемым роликом в интернете, связанным с баскетбольной тематикой, было видео под названием «Невидимая горилла», которое лежало в основе самого известного психологического эксперимента в истории. С него начинался Youtube в современном виде: десятки миллионов пользователей проверяли на себе теорию двух гарвардских ученых и погружались в подсчеты баскетбольных передач.

Сам оригинальный эксперимент был произведен в 1999 году. Тогда два психолога Даниэль Саймонс и Кристофер Чабрис попросили участников посмотреть видеозапись, на которой две группы людей пасуют друг другу баскетбольный мяч. Зрителям дали вроде бы простое задание: они должны были посчитать количество передач, отданных одной командой, и игнорировать передачи, отданные другой.

Естественно, присутствовал и неожиданный компонент. В какой-то момент в кадре появлялась женщина в костюме гориллы и медленно проходила между пасующими.

Не заметить гориллу вне ее естественного ареала обитания как будто сложно. Но, согласно результатам эксперимента, больше 50 процентов участников ее не только не зафиксировали, но впоследствии и не могли поверить в то, что что-то подобное могло проскочить мимо их внимания .

Саймонс и Чабрис проводили и другие варианты того же опыта, который иллюстрирует сформулированный в начале 90-х феномен под названием «слепота невнимания» или «перцептивная слепота». «Слепота невнимания» распространяется на все органы чувств: когда люди слишком концентрируются на определенных задачах, то не замечают (не слышат или не видят) предметы или явления, появления которых не предполагают. Когда фокус с гориллой уже стал широко известен, исследователи усложнили эксперимент, введя дополнительные нюансы – и те тоже оставались невидимыми для большей части испытуемых.

«Подобные ограничения являются неизбежным, хотя и нежелательным, побочным эффектом нормальных процессов, связанных с вниманием и восприятием, – объяснял Саймонс. – Второй важный аспект заключается в том, что мы сами не подозреваем о них. Мы страдаем от того, что можно назвать «Иллюзией внимания» – полагаем, что мы видим и замечаем гораздо больше событий в реальном мире, чем это имеет место на самом деле . Мы уверены в том, что ярко выраженные предметы, например, как человек, облаченный в костюм гориллы, автоматически должны быть нами замечены».

Вообще же баскетбол связан с проблемой избирательности внимания уже больше 50 лет. Первый эксперимент с участием двух баскетбольных команд был проведен еще в 70-х годах Ульриком Найссером, основателем когнитивной психологии. Он не столь ярок, как версия Саймонса-Чабриса, и в нем нет гориллы, но, по сути, подразумевается то же самое.

Найссер доказывал, что в человеческом восприятии нет специальных фильтров, которые бы помогали отбрасывать ненужное и концентрироваться на конкретной цели – чтобы разглядеть что-то определенное, нам необходимо знать, на чем сосредотачиваться. В центре его эксперимента находилась девушка с зонтиком, проходящая по комнате: если перед участниками опыта не ставили определенных задач, то они ее видели, если же их просили считать передачи мяча, то в большинстве случаев девушку не замечали.

Опыт с баскетбольными передачами и гориллой часто любит вспоминать один из самых известных современных психологов Даниэль Канеман.

В книге «Думай медленно, решай быстро» он выделяет в психике человека две системы:

Система 1: срабатывает автоматически и очень быстро, почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля.

Система 2: выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений.

Пока мы бодрствуем, работают обе системы: первая - автоматически, а вторая - находится в комфортном режиме минимальных усилий. Система 2 приходит в действие, когда обнаруживается событие, нарушающее модель окружающего мира в представлении Системы 1. Большую часть времени Система 1 отлично выполняет свои функции, однако ей свойственны свои искажения и систематические ошибки, особенно плохо она разбирается в логике и статистике. Эксперимент с гориллой как раз показывает, что для обнаружения неожиданных раздражителей требуется внимание.

«Удивление или неожиданность задействует и направляет ваше внимание: вы пристально вглядываетесь и пытаетесь найти в памяти объяснение удивительному событию, – пишет Канеман. – Система 2 отвечает за постоянный контроль вашего поведения – именно благодаря ему вы способны оставаться вежливым в ярости и внимательным, когда ведете машину ночью».

Благодаря эксперименту «Невидимая горилла» Саймонс и Чабрис в 2004 году получили «Шнобелевскую премию».

А в 2011 году связанные с ним наблюдения были опубликованы в книге «Невидимая горилла», посвященной иллюзиям, которое пронизывают человеческое существование.

В ней подробно разбираются те же концепции:

• как люди не замечают вроде бы очевидного. Исследователи вспоминают случай с полицейским Кенни Конли, которого осудили за лжесвидетельство после того, как он, гонясь за преступником, пробежал мимо дерущихся коллег, которые приняли за нарушителя его напарника. Проведенный ими опыт показал, что в воссозданных обстоятельствах 40% участников не заметили потасовку днем и более 60% - ночью.

• как люди не готовы видеть то, чего не ожидают. Профессиональным диагностам-рентгенологам показывали рентгеновские снимки, и на один из снимков помещали четко очерченное изображение гориллы. Специалисты, которые обычно сходу видят подозрительные затемнения или опухоли, легко упускают из виду гориллу.

• как люди запоминают события совсем не так, как они происходили на самом деле. В книге фигурирует скандал с участием Хилари Клинтон, которая во время президентской кампании 2008 года вспоминала посещение Боснии в 1996-м. Она рассказывала, что ей пришлось бежать в укрытие, так как по ней стреляли снайперы, а после журналисты Washington Post опубликовали фотографии с торжественной церемонии, на которой боснийские дети читали первой леди Америки стихи.

• как люди склонны преувеличивать собственные знания и достоинства. Согласно опросам, проведенным авторам, 63% американцев считают себя умнее, чем среднестатистический американец, а 70% канадцев считают себя умнее среднестатистического канадца. Глава парадоксальным образом называется «Что общего у самых умных шахматистов и самых глупых преступников». И ученые называют это «иллюзией уверенности в себе»: 75% шахматистов считают себя лучше, чем показывает их реальный рейтинг.

Невозможно выявить никаких устойчивых зависимостей между индивидуальными характеристиками человека и его способностью воспринимать изменения. Однако, и это уже имеет непосредственное отношение к спорту и баскетболу, можно стать более внимательным к чему-то конкретному – в силу профессионального опыта или выработанной привычки . Например, как рассказывал Игорь Уточкин, заведующий лаборатории когнитивных исследований НИУ ВШЭ: «Проводились исследования, когда профессиональным судьям матчей по американскому футболу показывали фотографии с матчей и давали задачку на поиск изменений, и они отслеживали эти изменения лучше прочих испытуемых, хотя другие изменения, не относящиеся к американскому футболу, они замечают так же плохо, как и все остальные испытуемые».

В 2023 году эксперимент с баскетболистами и «невидимой гориллой» не теряет актуальности. В частности, к нему вернулись в Нью-Йоркском университете, где повторили легендарный опыт с небольшими модификациями. В одном случае горилла шла сквозь группу играющих медленно людей (как в исходном эксперименте), в другом – гориллу просили двигаться немного быстрее, чем это делали люди с мячом, а в третьем – она вообще стремительно прыгала между ними.

В эксперименте было задействовано 1500 человек.

Оказалось, что люди, сконцентрировавшиеся на подсчете передач, не замечали медлительную гориллу, но вполне активно реагировали на гориллу быструю и тем более передвигающуюся прыжками .

Эксперимент дополнили опытом с абстрактными точками, которые двигались по экрану. Участникам нужно было сосчитать, сколько раз точки пересекали область в центре экрана. И в какой-то момент среди точек появлялся треугольник.

Результаты совпадали: если треугольник двигался в том же темпе, что и точки, его замечали немногие, если двигался быстрее, его видели намного лучше. Если же треугольник двигался медленнее точек, то опять внимание смотрящих скользило мимо него.

Эти результаты как будто меняют устоявшуюся на протяжении последних 20 лет картину: Саймонс и Чабрис писали о том, что человек, концентрирующийся на конкретных задачах, может подвергаться опасности. Так, их опыт использовался для социальной рекламы на британском телевидении, призывающей быть внимательнее на дорогах по отношению к велосипедистам (вместо гориллы там фигурировал медведь). Выводы PNAS, наоборот, говорят о том, что у людей есть «охранная» система, которая реагирует на потенциальные угрозы, в особенности на стремительно двигающихся хищников.

«Наши исследования дополняют дискуссию касательно влияния скорости на «слепоту невнимания», – декларируют ученые. – Они предполагают, что внимание привлекает скорость движения, а не броскость объекта. Представляется, что быстро двигающиеся неожиданные объекты смещают внимание человека, как бы он ни был сконцентрирован . Это позволяет нам замечать и реагировать на потенциальную угрозу и повышает шансы на выживание».

Фото: Gettyimages.ru/Don Murray; East News/AP Photo/Doug Mills