Джейлен Брансон: «Джоэл Эмбиид – единственный игрок, который показался мне действительно доминирующим»

Теги Нью-Йорк Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Джейлен Брансон Баскетбол

Джейлен Брансон высказался в защиту Джоэла Эмбиида.

«К Эмбииду относятся несправедливо. Он единственный игрок, который при личной встрече показался мне действительно доминирующим. Когда мы играли в первый раз, еще в «Далласе», он контролировал всю игру с позиции центра.

Теперь, когда начинают рассуждать на тему того, что он не проходил второй раунд или не сделал чего-то другого, я недоумеваю. Джоэл делал сумасшедшие вещи. Он MVP, у него дикая статистика. Но ему продолжают говорить про второй раунд, что ему все равно. Ему не все равно. Просто это очень-очень тяжело», – заключил защитник «Нью-Йорка».

«Никс» выбили «Филадельфию» Джоэла Эмбиида из первого раунда плей-офф со счетом 4-2.

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5 комментариев
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НБА видела и более талантливых игроков, которые по здоровью не вывезли. Тот же Пенни Хардауэй ‐ это же просто poetry in motion. Вот его жалко, а Жаэль хотя бы слёзки свои вытрет долларовыми купюрами, когда закончит
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Очень тяжело пройти второй раунд на востоке?
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А мне вот не кажется, что люди относятся к Джоэлю несправедливо. Безусловно очень талантливый игрок и машина на обеих сторонах площадки. Но критика в его адрес основана, скорее, на том, что Джоэль – грязный игрок, симулянт и любитель различных нечистых и хитрых приемов. Здоровье контролировать очень сложно, и, возможно, не стоит рьяно ругать его за то, что он не может быть в лучшей форме на решающих стадиях, но то, как Эмбиид любит генерировать похвалу и признание вокруг себя, точно не способствует повышению сочувствия со стороны болельщиков
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Если в Филу придёт Джимми или Пиджи, то это будет реальный претендент на чемпионство. Естественно со звездочкой "здоровье"
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Эмбиид отличный игрок. На регулярку. В плей-офф ни разу полностью здоровым не играл и на это уже надо закладываться. Как человек и сокомандник не внушает доверия. Но надо отдать ему должное он готов играть больным в плей-офф, несмотря но очевидные проблемы со здоровьем. Он хоть играет, в отличии от Зайона.
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