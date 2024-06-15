Джейлен Брансон: «Джоэл Эмбиид – единственный игрок, который показался мне действительно доминирующим»

Джейлен Брансон высказался в защиту Джоэла Эмбиида.

«К Эмбииду относятся несправедливо. Он единственный игрок, который при личной встрече показался мне действительно доминирующим. Когда мы играли в первый раз, еще в «Далласе», он контролировал всю игру с позиции центра.

Теперь, когда начинают рассуждать на тему того, что он не проходил второй раунд или не сделал чего-то другого, я недоумеваю. Джоэл делал сумасшедшие вещи. Он MVP, у него дикая статистика. Но ему продолжают говорить про второй раунд, что ему все равно. Ему не все равно. Просто это очень-очень тяжело», – заключил защитник « ».

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