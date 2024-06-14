«Бавария» стала победителем чемпионата Германии сезона-2023/24

«Бавария» обыграла «Альбу» в четырех матчах в финале национального чемпионата.

Четвертая игра закончилась со счетом 88:82. Серия завершилась с результатом 3-1.

Лучшими в составе мюнхенского клуба стали американский защитник (29 очков, 7 из 10 трехочковых) и центровой (10 очков, 9 подборов).

В составе «Альбы» отличился американский защитник (25 очков, 6 подборов и 6 передач).

« » впервые выиграла чемпионат с 2019 года. Трофей стал шестым в истории клуба.