«Бавария» стала победителем чемпионата Германии сезона-2023/24
«Бавария» обыграла «Альбу» в четырех матчах в финале национального чемпионата.
Четвертая игра закончилась со счетом 88:82. Серия завершилась с результатом 3-1.
Лучшими в составе мюнхенского клуба стали американский защитник Карсен Эдвардс (29 очков, 7 из 10 трехочковых) и центровой Девин Букер (10 очков, 9 подборов).
В составе «Альбы» отличился американский защитник Стерлинг Браун (25 очков, 6 подборов и 6 передач).
«Бавария» впервые выиграла чемпионат с 2019 года. Трофей стал шестым в истории клуба.