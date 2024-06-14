Джейлен Браун и Лэрри Берд – единственные игроки «Селтикс», набиравшие 20 и более очков при 50% реализации бросков с игры в семи играх плей-офф подряд

Джейлен Браун набирает в среднем 27,4 очка в последних 7 играх плей-офф.

Защитник стал единственным, кроме (1984 год), баскетболистом «Селтикс», набиравшим 20 и более очков при 50% с игры в 7 матчах плей-офф подряд.

Эта серия началась с первой встречи финала конференции против «Индианы» (4-0) и может продолжиться в четвертой игре финала против « » (3-0).