Джейлен Браун и Лэрри Берд – единственные игроки «Селтикс», набиравшие 20 и более очков при 50% реализации бросков с игры в семи играх плей-офф подряд

Теги Лэрри Берд Бостон Даллас Индиана НБА НБА плей-офф Джейлен Браун Баскетбол

Джейлен Браун набирает в среднем 27,4 очка в последних 7 играх плей-офф.

Защитник стал единственным, кроме Лэрри Берда (1984 год), баскетболистом «Селтикс», набиравшим 20 и более очков при 50% с игры в 7 матчах плей-офф подряд.

Эта серия началась с первой встречи финала конференции против «Индианы» (4-0) и может продолжиться в четвертой игре финала против «Далласа» (3-0).

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2 комментария
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Вот это достойно! А кто-то Брауна всё-ещё чокером считает.)
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Ответ Сергей Архипов
Вот это достойно! А кто-то Брауна всё-ещё чокером считает.)
Все тэтума чокером считают, браун просто не стабильный
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