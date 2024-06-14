Дрю Холидэй: «Нет ничего странного в том, что Джо Маззулла показывал нам видео боев UFC»

Теги Бостон НБА Дрю Холидэй Джо Маззулла Баскетбол

Дрю Холидэй прокомментировал тренерские методы Джо Маззуллы.

Главный тренер «Селтикс» любит демонстрировать игрокам записи боев UFC.

«Он просто хочет, чтобы мы стояли на своем. Когда ты в драке, иногда все выглядит скверно. Случаются неприглядные схватки. Но если ты остаешься верен себе, то окажешься наверху.

Одним словом, нет ничего такого странного в том, что Джо показывает нам записи боев», – заключил защитник «Бостона».

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