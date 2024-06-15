«Локомотив-Кубань» расстанется с Барфордом. Решение по Акун-Перселлу не принято

Андрей Ведищев рассказал о процессе комплектования состава «Локомотива-Кубань».

По словам президента краснодарцев, клуб прекращает сотрудничество с .

– Вы уже начали трансферную кампанию...

– Да, продлили соглашение Патрика Миллера. Подписали контракты с Карвелом Андерсоном и Би Джей Джонсоном. Последний ярко проявил себя в «Парме», и надеюсь, что продолжит так же качественно играть у нас.

– А какова ситуация с иностранными лидерами команды – Джейленом Барфордом и ?

– С Барфордом мы расстаемся. Его не будет в « » в следующем сезоне. С Акун-Перселлом пока подвешенная ситуация.

– А что касается российских игроков с истекающими контрактами?

— Соглашения заканчиваются у Захара Ведищева и Александра Щербенева. Посмотрим, где они в итоге окажутся. Мы используем опцию продления в контракте Елатонцева. Кирилла мы, конечно, оставим.

Также действующие контракты есть у Влада Емченко, Андрея Мартюка, Антона Квитковских.