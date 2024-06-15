«Локомотив-Кубань» расстанется с Барфордом. Решение по Акун-Перселлу не принято

Теги переходы Локомотив-Кубань Андрей Ведищев Единая лига ВТБ Девон Акун-Перселл Джейлен Барфорд Кирилл Елатонцев Баскетбол

Андрей Ведищев рассказал о процессе комплектования состава «Локомотива-Кубань».

По словам президента краснодарцев, клуб прекращает сотрудничество с Джейленом Барфордом.

– Вы уже начали трансферную кампанию...

– Да, продлили соглашение Патрика Миллера. Подписали контракты с Карвелом Андерсоном и Би Джей Джонсоном. Последний ярко проявил себя в «Парме», и надеюсь, что продолжит так же качественно играть у нас.

– А какова ситуация с иностранными лидерами команды – Джейленом Барфордом и Девоном Акун-Перселлом?

– С Барфордом мы расстаемся. Его не будет в «Локо» в следующем сезоне. С Акун-Перселлом пока подвешенная ситуация.

– А что касается российских игроков с истекающими контрактами?

— Соглашения заканчиваются у Захара Ведищева и Александра Щербенева. Посмотрим, где они в итоге окажутся. Мы используем опцию продления в контракте Елатонцева. Кирилла мы, конечно, оставим.

Также действующие контракты есть у Влада Емченко, Андрея Мартюка, Антона Квитковских.

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2 комментария
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Э, Акун Перселла не убирайте. Мой любимец.
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По Барфорду предсказуемо после продления Карлсона и Миллера. Думаю с Перселом тоже попращаются.
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