Джейсон Тейтум о контракте Брауна на 304 млн долларов: «Полностью заслуженно, легкое решение»

Форвард « » прокомментировал продление контракта одноклубника .

Браун получил рекордные 304 миллиона долларов.

«Полностью заслуженно, легкое решение. Я очень рад за Джейлена и его семью. Это событие, которое повлияет на всю его жизнь. Серьезная сделка.

Радуюсь тому, что мы надолго сохранили его.», – заявил Тейтум.

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