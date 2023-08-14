Джейсон Тейтум о контракте Брауна на 304 млн долларов: «Полностью заслуженно, легкое решение»

Теги Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Баскетбол

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал продление контракта одноклубника Джейлена Брауна.

Браун получил рекордные 304 миллиона долларов.

«Полностью заслуженно, легкое решение. Я очень рад за Джейлена и его семью. Это событие, которое повлияет на всю его жизнь. Серьезная сделка.

Радуюсь тому, что мы надолго сохранили его.», – заявил Тейтум.

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