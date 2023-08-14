Джейсон Тейтум о контракте Брауна на 304 млн долларов: «Полностью заслуженно, легкое решение»
Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум прокомментировал продление контракта одноклубника Джейлена Брауна.
Браун получил рекордные 304 миллиона долларов.
«Полностью заслуженно, легкое решение. Я очень рад за Джейлена и его семью. Это событие, которое повлияет на всю его жизнь. Серьезная сделка.
Радуюсь тому, что мы надолго сохранили его.», – заявил Тейтум.
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