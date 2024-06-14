Ламар Одом о финале: «Знаю, что Пол Пирс счастлив, и меня от этого тошнит»

Теги Бостон Пол Пирс Даллас Лейкерс Ламар Одом НБА НБА плей-офф Баскетбол

Ламар Одом прокомментировал ход финала НБА.

«Как профессионала и бывшего игрока, меня радует путь Джейсона Тейтума и Джейлена Брауна, их дорога в финал, рост как игроков и личностей. Но я игрок «Лейкерс». После шестой игры финала-2008 их фанаты обступили наш автобус, шатали его и не давали нам уехать. Так что пошли они нахрен.

Знаю, что Пол Пирс счастлив, и меня уже тошнит от того, как он будет злорадствовать по поводу победы», – заявил двукратный чемпион НБА в составе клуба из Лос-Анджелеса.

«Лейкерс» и «Селтикс» имеют одинаковое количество титулов (17). Победа «Бостона» выведет их на первое место в лиге.

«Селтикс» ведут со счетом 3-0 в финале НБА.

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