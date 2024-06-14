Кэмерон Пэйн был арестован в Аризоне за выдачу ложных сведений полиции
Кэмерон Пэйн был задержан полицией Аризоны.
Защитнику предъявлены обвинения в неверной идентификации и выдаче ложных сведений представителям охраны правопорядка во время проверки информации о нарушении общественного порядка.
В скором времени баскетболист был отпущен.
Пэйн закончил сезон в «Филадельфии» после после обмена из «Милуоки» на Патрика Беверли в феврале 2024 года. Защитник набирал 9,3 очка и 3,1 передачи в среднем в 31 матче за «Сиксерс».