Лука Дончич: «Мы будем верить до самого конца»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Лука Дончич Баскетбол

Лука Дончич рассказал о настрое «Мэверикс» в финальной серии.

«Даллас» начал с трех поражений от «Бостона», ни одной команде в плей-офф НБА не удавалось спасти серию после 0-3.

В пятницу техасцы одержали первую победу в решающем противостоянии сезона – 122:84, 1-3.

«Это ничего не меняет. Как я уже говорил в начале серии, побеждает тот, кто первым одержит четыре победы. И мы будем верить до самого конца.

Нам нужно продолжать в том же духе. У меня есть крепкая вера в эту команду, что мы способны сделать это», – сказал лидер «Мэверикс».

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5 комментариев
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Судя по разрыву кто-то хочет курнуть в домашней раздевалке
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Ну такое, очень рад победе и надеюсь на исход в пользу Далласа. Но как-то не верится , что каждую игру Мавс будут показывать такую игру
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Камбэчечная
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до конца 5 игры в Бостоне
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