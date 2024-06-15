Лука Дончич: «Мы будем верить до самого конца»

Лука Дончич рассказал о настрое «Мэверикс» в финальной серии.

« » начал с трех поражений от « », ни одной команде в плей-офф не удавалось спасти серию после 0-3.

В пятницу техасцы одержали первую победу в решающем противостоянии сезона – 122:84, 1-3.

«Это ничего не меняет. Как я уже говорил в начале серии, побеждает тот, кто первым одержит четыре победы. И мы будем верить до самого конца.

Нам нужно продолжать в том же духе. У меня есть крепкая вера в эту команду, что мы способны сделать это», – сказал лидер «Мэверикс».