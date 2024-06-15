Джейсон Кидд: «Сегодня нас было это отчаяние. Важно продолжать играть точно так же»

Теги Бостон Даллас Джейсон Кидд НБА НБА плей-офф Баскетбол

Джейсон Кидд объяснил преображение «Мэверикс» в 4-м матче с «Селтикс» (122:84).

«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38» (1-3 в серии). Это 3-й результат в истории финальных игр НБА.

«Все очень просто. Давайте не будем усложнять. Все-таки это не операция. Наша команда была готова к действию. Соперник был готов праздновать, но мы оказали сопротивление, защитили себя. В нас было это отчаяние.

Важно продолжать играть точно так же. Соперник пытается закрыть серию. В этой лиге самое сложное – закрыть серию, когда вашему оппоненту нечего терять. Сегодня вы могли убедиться в этом», – сказал главный тренер «Мэверикс».

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3 комментария
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Перевод это отчаяние
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Джейсон Кидд: Сегодня нас было это отчаяние.
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Ответ ID89
Перевод это отчаяние
Валера с али экспресса переводил)
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