Джейсон Кидд: «Сегодня нас было это отчаяние. Важно продолжать играть точно так же»

Джейсон Кидд объяснил преображение «Мэверикс» в 4-м матче с «Селтикс» (122:84).

« » обыграл « » с разницей «+38» (1-3 в серии). Это 3-й результат в истории финальных игр .

«Все очень просто. Давайте не будем усложнять. Все-таки это не операция. Наша команда была готова к действию. Соперник был готов праздновать, но мы оказали сопротивление, защитили себя. В нас было это отчаяние.

Важно продолжать играть точно так же. Соперник пытается закрыть серию. В этой лиге самое сложное – закрыть серию, когда вашему оппоненту нечего терять. Сегодня вы могли убедиться в этом», – сказал главный тренер «Мэверикс».