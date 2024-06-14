«Новый Орлеан» может разменять 21-й драфт-пик на несколько пиков второго раунда

«Новый Орлеан» не определился со стратегией на драфте.

«Пеликанс» просматривают нескольких кандидатов, включая Зака Иди, двукратного обладателя награды лучшему игроку года в NCAA. Клуб хочет закрыть позицию центрового, которая освободится после выхода на рынок свободных агентов.

В случае неопределенности с итоговым выбором, « » расчитывает обменять 21-й драфт-пик на несколько пиков второго раунда в последующие сезоны. На данный момент клуб не имеет возможности выбирать во втором раунде до 2030 года в первую очередь по результатам сделки по защитнику , ради избавления от которого «Пеликанс» отдали 4 пика в Сан-Антонио.