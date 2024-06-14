«Новый Орлеан» может разменять 21-й драфт-пик на несколько пиков второго раунда

Теги Новый Орлеан НБА драфт НБА Йонас Валанчюнас Девонте Грэм Зак Иди Баскетбол

«Новый Орлеан» не определился со стратегией на драфте.

«Пеликанс» просматривают нескольких кандидатов, включая Зака Иди, двукратного обладателя награды лучшему игроку года в NCAA. Клуб хочет закрыть позицию центрового, которая освободится после выхода Йонаса Валанчюнаса на рынок свободных агентов.

В случае неопределенности с итоговым выбором, «Новый Орлеан» расчитывает обменять 21-й драфт-пик на несколько пиков второго раунда в последующие сезоны. На данный момент клуб не имеет возможности выбирать во втором раунде до 2030 года в первую очередь по результатам сделки по защитнику Девонте Грэму, ради избавления от которого «Пеликанс» отдали 4 пика в Сан-Антонио.

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1 комментарий
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Йонас хороше же смотрелся и вполне может приносить пользу
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