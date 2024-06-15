«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38». Это 3-й результат в истории финальных матчей НБА

Теги Бостон Чикаго Даллас НБА НБА плей-офф Баскетбол

«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38» в 3-м матче финала – 122:84, 1-3.

Итоговая разница в 38 очков – третья по величине для игр финальных серий НБА.

Больше было только у «Чикаго», который разгромил «Юту» со счетом 96:54 («+42») в 1998 году, а также у «Селтикс» во встрече с « Лейкерс» в 2008 году – 131:92 («+39»).

До пятницы самым крупным в финальных сериях для 17-кратного чемпиона лиги «Бостона» было поражение от «Лейкерс» со счетом 104:137 («-33») в 1984 году.

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3 комментария
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Баскетбол, за который бостонским стыдно должно быть. Это финал, алё
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А,я уже сказал жене,что еду с Далласом на рыбалку...Облом.
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надеюсь что бостон вынесет из этого урок вообще в концепте всей своей игры в по
культ камбеков а-ля ЮФС который вводит Мазулыч это вредная практика
когда ты отпускаешь соперника далеко ,а так Бостон оч часто делал в этом по,то будь готов что тебя либо добьют сразу как сегодня либо ты будешь зависеть от соперника в клатче как было с Индианой так и в 3 игре с Далласом
индиана поплыла, а с удалением Дончича скорее оч повезло
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