Кристапс Порзингис попал в заявку на 4-й матч финала, но не сыграл по решению тренера

Кристапс Порзингис вернулся в состав после травмы.

Центровой «Селтикс» попал в заявку команды на четвертый матч финальной серии против «Мэверикс» (84:122, 3-1), но не выходил на площадку по решению тренера.

Перед игрой главный тренер «кельтов» отметил, что находится не в оптимальном состоянии и может быть использован лишь в «очень специфических ситуациях».

« » уступал 13 очков по итогам стартовой четверти, к большому перерыву отставание составляло «-26».

Во второй игре Порзингис получил разрыв медиальной связки левого колена, что привело к смещению сухожилия задней большеберцовой мышцы. Латыш хотел выйти на площадку в третьей встрече, но медицинский штаб «Селтикс» не позволили ему это сделать.

Порзингис сыграл важную роль в первых двух матчах серии, в среднем набирая 16,0 очка и 5,0 подбора за 22 минуты на паркете.