Требуется расследование?

В «Филадельфии» всегда гроза

Лето – это время, когда «Филадельфии» всегда происходит что-то курьезное, но обязательно оригинальное. Так заведено уже давно, с момента начала так называемого «Процесса», процесса многолетнего саморазрушения, из которого должна была возникнуть чемпионская команда.

💣 Межсезонье 2013. «Филадельфия» сбросила Дрю Холидэя, 21-летнего разыгрывающего, только что попавшего на первый Матч звезд, чтобы он не мешал ей проигрывать. Взамен «76-е» получили центрового Нерленса Ноэла, который пропустил весь следующий сезон.

💀 Межсезонье 2014. «Филадельфия» задрафтовала двух «игроков»: центрового Джоэла Эмбиида и форварда Дарко Шарича. Ни один из них не появился в следующем сезоне – первый из-за травмы, второй – остался в Европе.

👢 Межсезонье 2015 – на драфте под третьим номером «Филадельфия» выбирает Джалила Окафора, уже третьего молодого центрового.

👨‍👦 Межсезонье 2016 – «Филадельфия» под нажимом лиги избавляется от генерального менеджера Сэма Хинки, придумавшего «Процесс». И отдается в руки семейства Коланджело – специальный консультант клуба Джерри Коланджело рекомендует им взять в качестве президента своего сына Брайана Коланджело.

👥 Межсезонье 2017 – странное совпадение: выбранный под 1-м пиком на драфте-2016 Бен Симмонс боится бросать (естественно, первый сезон он тоже пропускает), а выбранный под 1-м пиком на драфте-2017 Маркелл Фульц внезапно теряет способность бросать.

🐦 Межсезонье 2018 – вышеупомянутый президент (и сын консультанта клуба) Брайан Коланджело попадается с кучей фэйковых аккаунтов, под которыми он не только отстаивал собственные решения на этом посту, но еще и критиковал игроков «Филадельфии». Его увольняют, чтобы тут же взять на его место Элтона Брэнда, у которого нет опыта соответствующей работы.

Начинается эта работа с того, что «76-е» выбирают Микэла Бриджеса, мать которого работает в клубе и который вырос в Филадельфии, и быстро отправляют его в «Санс» на некого Заира Смита ака «будущего Кавая Ленарда».

😔 Межсезонье 2019 – «Филадельфия» отпускает Джимми Батлера и предпочитает подписать максимальное соглашение с Тобайасом Харрисом.

🤷 Межсезонье 2020 – после очередной неудачи «76-е» предпринимают перестановки: они сначала увольняют тренера и нанимают нового (Дока Риверса, тренера старой школы, не уважающего статистику), а затем уже задумываются о фигуре нового генерального менеджера (Дэрила Мори, управленца, помешанного на продвинутой статистике).

😡 Межсезонье 2021 – Бен Симмонс, одна из звезд «Филадельфии», требует обмен после того, как чувствует себя обиженным из-за комментариев тренера и одноклубников. На протяжении полугода отказывается присоединяться к команде под предлогом проблем с ментальным здоровьем.

💸 Межсезонье 2022 – Лига лишает «Филадельфию» пиков второго раунда в 2024-м и 2025-м из-за того, что клуб раньше положенного времени вступил в переговоры с Пи Джей Такером и Дэнюэлем Хаусом.

🧔🏿 Межсезонье 2023 – Джеймс Харден, одна из звезд клуба, требует обмена, а когда не добивается своего, обвиняет во лжи президента «Филадельфии» Дэрила Мори.

Такого никто не ждал даже от «Филадельфии», храни ее господь.

Харден не только требует обмен уже в третий раз (что является абсолютным рекордом), но и показывает замечательную неординарность в том, как он умеет продавливать даже самых упертых руководителей.

В его арсенале, наличествуют: 1) умение резко набрать вес и явиться в ужасных игровых кондициях (так было в «Рокетс»), 2) способность засветиться на всех более-менее достойных вечеринках в Нью-Йорке прямо по ходу сезона (так было в «Нетс»), 3) и теперь еще готовность перейти на личности – открыто потребовать обмен, причем высказаться напрямую о Дэриле Мори, причем в Китае (где Хардена обожают, а Мори – после его комментариев о Гонконге – наоборот), причем повторить свою мысль дважды для особо одаренных: «Дэрил Мори – лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации. Повторю: Дэрил Мори – лжец. Я никогда не буду работать с ним в одной организации» .

Можно сколько угодно заглядывать в коллективное соглашение и вычитывать там, что у Хардена нет никаких средств для давления на организацию в данной ситуации. Он мог стать свободным агентом этим летом, но вместо этого предпочел взять опцию (подобных денег на рынке для него не было) и продлить соглашение на год (чтобы его «Права Берда» остались за ним после обмена). И теперь ему формально некуда деваться: «Если игрок, который отказывается от исполнения обязательств по контракту в течение более 30 дней после начала последнего сезона по соглашению, то считается, что он не исполняет условия действующего договора. В связи с этим он не может стать свободным агентом и подписать новое соглашение, пока на это не даст согласие команда, за которую он выступал ».

Только это Джеймс Харден. Он уже множество раз показывал, что готов изгаляться над существующими правилами даже теми способами, о которых вы не подозревали.

Шокирующая ремарка защитника – явный ответ на слова Дэрила Мори, которые были произнесены на выходных. Президент «Филадельфии» объявил, что больше не ведет переговоры об обмене игрока и ждет его на предсезонных сборах. «Либо мы получаем игрока, который поможет нам прямо сейчас, чтобы мы могли как в прошлом сезоне повести 3-2 против одной из лучших команд Востока – «Селтикс». Пусть нам не удалось победить, но Джеймс был важной причиной, благодаря которой мы вели 3-2. Или же мы получим достаточно драфт-пиков и прочего, что можем обменять на игрока, который стал бы партнером для Джоэла Эмбиида».

Услышав это, Харден поставил себе цель в кратчайшие сроки развалить организацию изнутри – как минимум, дестабилизировать ситуацию настолько, чтобы Джоэл Эмбиид задумался о скором уходе.

Возможно, есть и что-то еще. Харден назвал Мори не «прилизанным негодяем», «жирным говнюком», «гонконгским либерастом», а именно «лжецом».

Это похоже на откровенный шантаж или даже обдуманную атаку.

Почему слово «лжец» привлекает внимание

Слово «лжец» может относиться к двум ситуациям.

Во-первых, к тому, что произошло этим летом. Возможно, Мори обещал Хардену, что обменяет его в межсезонье, потом намеренно завалил переговоры, а сейчас и вовсе отказался от самой идеи.

Теоретически это можно представить. Вот только как будто повод не такой уж серьезный, чтобы предполагать столь эмоциональную реакцию от человека, который выходит из вечной спячки только в мужских клубах.

Окей, Хардену хочется поскорее в «Клипперс», но вряд ли ценой беспрецедентного скандала. Еще много времени для того, чтобы разрешить подобное расхождение мирным путем.

Во-вторых, к тому, что произошло прошлым летом. Как известно, перейдя в «Филадельфию», Харден не стал пользоваться опцией на сезон-22/23 и отказался от причитающихся ему 47,4 млн. Вместо этого он подписал двухлетнее соглашение (33 млн в сезоне-22/23, 35,6 млн – в сезоне-23/24) . Тогда он заявлял, что сделал это, чтобы у «Сикерс» была возможность усилить команду и претендовать на чемпионство – как раз на разницу они и подписали Пи Джей Такера.

Лига даже проводила расследование данного эпизода, но ничего криминального не выявила.

Однако уже этим летом Харден взял опцию на сезон-23/24 – и ровно в этот же момент потребовал обмен. Инсайдеры говорили, что это вызвано тем, что он обиделся на «Филадельфию»: ему не предложили тот контракт, на который он рассчитывал. Именно в тот момент и были полностью разорваны отношения с Дэрилом Мори.

Логично думать, что слова Хардена – реакция на нечто большее, чем нежелание дать ему заслуженные, по его мнению, деньги. Он не просто возмущен расчетливой позицией «Филадельфии», он подразумевает, что президент клуба обещал ему эти условия в прошлом году и обещание – по зависящим или не зависящим от него обстоятельствам – не сдержал. Действительно как его после такого назвать еще, кроме как «лжецом»?

Забавно, что вообще все в лиге – например, все игроки, которые публично поддерживают Хардена – спокойно говорят об этом как о признанном факте.

Еще забавнее, что в коллективном соглашении об этом тоже есть. В статье 13, раздел 2 сообщается, что «запрещены любые соглашения касательно будущих контрактов, продления соглашений или внесения правок в соглашения… выраженные или подразумеваемые, письменные или устные». Также запрещены «любые заявления о намерениях» .

Там же предполагается штраф в размере 7,5 млн долларов, отъем драфт-пиков, дисквалификацию на год руководителя и расторжение контракта с игроком .

У НБА существует вечная проблема с соблюдением правил, касающихся переговоров о контрактах. Формально вступать в них можно лишь с открытием рынка свободных агентов, но обычно инсайдеры палят новостями о подписаниях с первых же минут. А вот санкции случаются лишь в самых вопиющих случаях – например, два года назад лига лишила пиков второго раунда «Хит» и «Чикаго» за то, что они уж слишком быстро договорились о переходах по сайн-энд-трейду Кайла Лаури и Лонзо Болла. Три года назад «Милуоки» лишился пика второго раунда, когда спешил провести сайн-энд-трейд с участием Богдана Богдановича.

Опять же все в НБА знают, что Дэрил Мори – как раз тот, кто эти правила видел в гробу. Никого не наказывали так часто, как его. У него не только отнимали пики второго раунда за Пи Джей Такера. Мори штрафовали на 50 тысяч, когда он ретвитнул твит, посвященный Джеймсу Хардену, тогда еще игроку «Рокетс». Мори штрафовали на 75 тысяч за странный призыв к Стефу Карри присоединиться к брату Сету, игравшему за «Филадельфию».

Здесь же все как будто прозрачно.

По сути, слова Хардена, повторенные дважды для тупых – не просто вырвавшаяся ярость, а полноценная угроза. Кендрик Перкинс может и не видеть у бородатого бро каких-либо рычагов давления, но они, очевидно, есть: сам намек на «лживость» уже предполагает обязательное расследование со стороны НБА, так как обстоятельства ясны для всех и подразумевают очень серьезные последствия для «Филадельфии» . «Милуоки», «Майами» и «Чикаго» пострадали за то, что просто торопились подписать нужных им игроков. Тогда как особенные взаимоотношения с Харденом позволили Дэрилу Мори взять игроков, которых он бы не увидел в своей команде в другом случае.

НБА как-то оштрафовала на 50 тысяч генерального менеджера Джона Хорста, когда он всего лишь сказал, что «Милуоки» предложит Яннису максимальный контракт (абсурдный ход, который показывал, насколько важно соблюдать прописанные правила). Если лига заинтересуется словами Хардена и вмешается (захочет вмешаться), то здесь ее ждет нечто более существенное и интересное – вполне очевидное создание неконкурентных условий. Когда-то махинации Кевина Макхэйла с контрактом Джо Смита угробили лучшие годы в лиге Кевина Гарнетта. Подобное развитие событий в наши дни уже автоматически приведет к уходу из клуба Джоэла Эмбиида, который не захочет терять свои лучшие годы .

НБА пока молчит, но продолжение напрашивается. В коллективном соглашении говорится, что лига может определить виновность команд «либо по прямым, либо по косвенным уликам, в том числе по тому, что контракт игрока или какие-то пункты в нем не могут быть рационально объяснены». Взвешенная ремарка Хардена – это «косвенное» подтверждение того, что такие договоренности имели место, что Мори в очередной раз наплевал на правила, а потом и на обещание, и что слишком близкие отношения с игроками дают управленцам неконкурентное преимущество.

Любовь Мори и Хардена всегда трогала

12 февраля 2022 года Джеймс Харден прибыл в Филадельфию после оформления обмена с участием Бена Симмонса. На взлетной полосе его встречал счастливый не отец, не брат, не друг, а всего лишь президент «Филадельфии» и бывший генеральный менеджер «Рокетс» Дэрил Мори.

Руководящие должности исключают близость с игроками, и ни у кого из управленцев НБА нет подобного контакта. Даже у тех, кто тесно общается (как, например, Стеф Карри и Боб Майерс), всегда заметна дистанция, всегда есть границы, которые нельзя переходить. И потому Мори и Харден непременно выделялись – даже на фоне самых любопытных бромансов НБА их связь казалась почти неприличной .

Рядом с Харденом Мори всегда был чем-то средним между ополоумевшим фанатом и мамой-медведицей.

Началось все с 29 октября 2012 года, когда стартовала их общая карьера: Дэрил Мори нашел в Хардене лидера для своей статистической модели, Харден выбрался из тени Уэстбрука-Дюрэнта прямиком в ежегодные претенденты на MVP во многом благодаря статистической модели Мори. Они идеально подходили друг другу: оба искали лазейки в правилах, оба ломали привычное устройство баскетбола.

Тогда в октябре 2012-го Мори говорил: «Он уже играет на уровне Матча всех звезд и будет там присутствовать ежегодно, таких игроков почти никогда не меняют… Мы хотим победить в чемпионате, а для него это место, где он может выиграть НБА в качестве системообразующего исполнителя».

Это видение очень быстро претворялось в жизнь. Мори нашел для Хардена идеального атакующего тренера Майка Д’Антони, собрал идеальный состав, построенный на трехочковом баскетболе и раскрывающий зону, предоставил ему максимально возможную нагрузку и максимально возможную свободу, выполнял любые его капризы.

По щелчку Хардена в «Рокетс» приезжали и из «Рокетс» вылетали Дуайт Ховард, Крис Пол, Расселл Уэстбрук…

Мори только колдовал с платежной ведомостью. И время от времени не мог сдержать переполняющих его эмоций, которые невозможно сопоставить ни с какими словами обычного генерального менеджера, симпатизирующего лучшему игрока своего клуба.

Летом 2015-го он вышел твиттер, чтобы вызвать на бой любого, кто считал, что MVP заслужил не Харден, а кто-то другой.

В 2017-м он уже дал полноценное интервью, в котором раскритиковал процесс выбора MVP, так как голосующие не поощрили кандидата с большим количеством побед.

В 2019-м стало окончательно понятно, что болельщики «Рокетс», считающие «Рокетс» настоящими чемпионами в эпоху «Голден Стэйт», довольно адекватные ребята по сравнению с генеральным менеджером «Хьюстона». Мори появился на шоу в майке Хардена и заявил: «Это просто факт, что Джеймс Харден лучше как атакующий игрок, чем Майкл Джордан. Он генерирует больше очков, чем кто-либо еще в истории НБА, а именно так вы измеряете атаку».

В следующем году Мори ушел из «Рокетс». Только перед этим опубликовал колонку с подтверждением в Houston Chronicle, где опять же признавался: « Я бы мог посвятить всю страницу только ему. Джеймс Харден не только изменил мою жизнь, но и произвел революцию в баскетболе . Теперь в баскетбол играют совершенно иначе благодаря Джеймсу, это видно на любой площадке в мире, следующее поколение игроков повторяет его стиль. Буду болеть за то, чтобы Джеймс взял титул с «Рокетс».

Все эти годы Мори защищал отталкивающий игровой стиль Хардена, превозносил его игровые достоинства в цифрах и жаловался в лигу на судейство как на единственный фактор, который помешал его любимчику взять титул.

Мори любил Хардена так сильно, что не перестал его любить даже тогда, когда в нем разочаровались уже практически все. Харден регулярно проваливался в ответственные моменты, перестал быть столь же эффективным и продуктивным вне системы Майка Д’Антони, продавливал обмены, толстел и жаловался на жизнь…

«Джеймс Харден – один из величайших игроков в истории НБА, будущий член Зала славы. Его миссия – выиграть титул НБА, и мы счастливы, что он продолжит свое путешествие в Филадельфии»...

И только президент «Филадельфии» радовался за него на расстоянии: за ретвит сообщения о том, что год назад Харден установил рекорд «Рокетс» по передачам, ему пришлось заплатить 50 тысяч долларов.

И только президент «Филадельфии» почти полгода просидел на никому не нужном Бене Симмонсе только для того, чтобы увидеть, как Джеймс Харден практически на ровном месте устроил бунт в «Бруклине» и потребовал обмена именно в «Филадельфию», где якобы хотел оказаться изначально.

И только президент «Филадельфии» убедил Хардена скинуть почти 15 млн, чтобы изменить восприятие собственной карьеры и взять титул вместе с Эмбиидом.

Джеймс Харден никогда не говорил о Дэриле Мори ничего столь же восторженного. Но все его действия подтверждали мнения инсайдеров о том, что их чувства взаимны. Игрок безгранично верил управленцу и полагался на него во всем.

Подобные отношения в НБА встречаются крайне редко. Союз Мори и Хардена можно было сравнить с бромансом Мэджика Джонсона и Джерри Басса. Такое встречается раз в 40 лет. Что совершенно точно после вчерашнего заявления, так это то, что одна из самых удивительных пар в лиге распалась. Сам Дэрил Мори наверняка дал бы максимальный контракт и такой версии Бороды, но в данном случае у него связаны руки, потому что всем, кто любит Хардена чуть меньше, чем он, понятно, что долговременное соглашение лишит «Филадельфию» гибкости и закроет чемпионское окно Джоэла Эмбиида.

Теперь они сойдутся в поединке, где им обоим нет равных: MVP по продавливанию обменов и созданию скандальных ситуаций и управленец, лучше всего чувствующий себя в положениях, которые кажутся безвыходными.

Фото: Gettyimages.ru/Elsa, Tim Nwachukwu; thesportsrush.com