Чарльз Баркли объявил, что в следующем сезоне завершит карьеру на телевидении

Теги НБА телевидение Чарльз Баркли Баскетбол

Легенда НБА объявил о завершении карьеры.

Чарльз Баркли сказал, что намерен в следующем году отойти от работы на телевидении.

«Парни, вы моя семья. Я люблю TNT, всех, кто здесь работает. Я благодарен вам за те 24 года, что провел здесь. О нашей сети много говорили последние месяцы, у меня были переговоры с другими компаниями, но я хочу сказать, что не собираюсь работать где-то еще. Я сам принял решение: что бы ни случилось, следующий год будет для меня последним на телевидении. Надеюсь, что НБА останется на TNT, но я передам эстафету кому-то другому», – сказал Баркли.

Этим летом НБА объявит о новом телевизионном контракте. По информации инсайдеров TNT больше не будет транслировать матчи лиги.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
теперь пойдет на русский ТНТ?
0
0
0
"О нашей сети много говорили в последние месяца"
Может быть последние месяцы? У вас редакторов нормальных нет, что ли?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий