Чарльз Баркли объявил, что в следующем сезоне завершит карьеру на телевидении

Легенда НБА объявил о завершении карьеры.

сказал, что намерен в следующем году отойти от работы на телевидении.

«Парни, вы моя семья. Я люблю TNT, всех, кто здесь работает. Я благодарен вам за те 24 года, что провел здесь. О нашей сети много говорили последние месяцы, у меня были переговоры с другими компаниями, но я хочу сказать, что не собираюсь работать где-то еще. Я сам принял решение: что бы ни случилось, следующий год будет для меня последним на телевидении. Надеюсь, что НБА останется на TNT, но я передам эстафету кому-то другому», – сказал Баркли.

Этим летом объявит о новом телевизионном контракте. По информации инсайдеров TNT больше не будет транслировать матчи лиги.