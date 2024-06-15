Тейтум – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в финале «-30» и хуже несколько раз

Джейсон Тейтум установил антирекорд для финальных серий НБА.

Лидер « » – единственный игрок в истории , у кого был показатель «+/-» в матче финала «-30» и хуже несколько раз.

В четвертой встрече серии с « » (84:122, 3-1) у «-33».

Во время противостояния с «Голден Стэйт» в 2022 году у звездного форварда был показатель «-36».