Тейтум – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в финале «-30» и хуже несколько раз
Джейсон Тейтум установил антирекорд для финальных серий НБА.
Лидер «Бостона» – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в матче финала «-30» и хуже несколько раз.
В четвертой встрече серии с «Далласом» (84:122, 3-1) у Тейтума «-33».
Во время противостояния с «Голден Стэйт» в 2022 году у звездного форварда был показатель «-36».
Тейтум выдает за финал 21,7 + 8,7 + 7,3 линейку
Всем бы так проваливать