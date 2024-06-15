Тейтум – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в финале «-30» и хуже несколько раз

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джейсон Тейтум Баскетбол

Джейсон Тейтум установил антирекорд для финальных серий НБА.

Лидер «Бостона» – единственный игрок в истории НБА, у кого был показатель «+/-» в матче финала «-30» и хуже несколько раз.

В четвертой встрече серии с «Далласом» (84:122, 3-1) у Тейтума «-33».

Во время противостояния с «Голден Стэйт» в 2022 году у звездного форварда был показатель «-36».

Материалы по теме

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
MVP!
+5
0
+5
холидей и уайт тащат этого чокера
+5
0
+5
Тейтум опять обделался в финале , уже традиция
+6
-3
+3
мамба менталити-(с)
+2
0
+2
За то каждый год пихают его в мвп. Псевдозвезда. Его максимум это лёгкие игры регулярки без защиты соперников
+4
-3
+1
Ответ seagal
сегодня все обделались но Тейтум проваливает всю серию , как и в прошлый раз
Даааа
Тейтум выдает за финал 21,7 + 8,7 + 7,3 линейку
Всем бы так проваливать
+1
0
+1
Да ладно вам накидываться, он вон подборы собирает, скидки делает, в защите вполне. Бросков для ролевика дохрена берет, это да, но это больше к тренеру вопросы. А так топовый all-around ролевик, во многих командах он бы с таким скиллсетом был второй звездой, а то и первой вообще в каких-нибудь сливных танках. А Бостон имеет роскошь такого качественного форварда держать на подхвате у Брауна, Холидэя, Уайта и Порзи. Стивенс хорош, конечно.
0
0
0
Ответ seagal
Тейтум опять обделался в финале , уже традиция
Да ведь только Тэйтум сегодня обделался.
0
0
0
Ответ seagal
сегодня все обделались но Тейтум проваливает всю серию , как и в прошлый раз
Он проваливает её только с точки зрения набора очков, в остальном он делает много полезной для команды работы. Можно подумать, что он только бегает туда сюда и ничего не делает. Ровно как и Браун он изменил свою игру под команду. Но это всё не интересно, я понимаю.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий