«Это для мамы». Дерек Лайвли реализовал свой первый 3-очковый в НБА

Дерек Лайвли реализовал свой первый 3-очковый в НБА.

Новичок « » отличился попаданием из-за дуги в четвертом матче финальной серии с « » (122:84, 1-3).

По ходу дебютного для Лайвли сезона в у него умерла мама, которая на протяжении долгого времени боролась с раком.

«Это для моей мамы. Она помогла мне реализовать этот бросок, она поможет мне сделать это снова. Много раз.

Лука нашел меня передачей, я попал. Будем продолжать работать над этим», – заявил центровой.

В пятницу на счету 11 очков и 12 подборов при 4 из 5 с игры, включая 1 из 1 из-за дуги.