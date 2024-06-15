«Это для мамы». Дерек Лайвли реализовал свой первый 3-очковый в НБА

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Дерек Лайвли Баскетбол

Дерек Лайвли реализовал свой первый 3-очковый в НБА.

Новичок «Далласа» отличился попаданием из-за дуги в четвертом матче финальной серии с «Бостоном» (122:84, 1-3).

По ходу дебютного для Лайвли сезона в НБА у него умерла мама, которая на протяжении долгого времени боролась с раком.

«Это для моей мамы. Она помогла мне реализовать этот бросок, она поможет мне сделать это снова. Много раз.

Лука нашел меня передачей, я попал. Будем продолжать работать над этим», – заявил центровой.

В пятницу на счету Лайвли 11 очков и 12 подборов при 4 из 5 с игры, включая 1 из 1 из-за дуги.

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5 комментариев
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Пока что у парня 100% реализация трех
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Второй новичок в истории (после Мэджика), который делает дабл-дабл (уже 2й подряд) в Финалах
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Главной проблемой Далласа в первых матчах финала была, пожалуй, огромная неуверенность ролевиков, которые бегали на полусогнутых и дрожащими руками теряли мяч и мазали открытые броски, тем самым не оказывая должной поддержки Луке и Кайри.
Теперь же, когда даже Лайвли забил треху, Хардуэй забросил за четверть почти столько же трех, как за весь предыдущий плей-офф, и вообще вся ротация от души оттопталась на фаворитах финала, проблема неуверенности должна быть полностью решена.
И это добавляет интриги перед матчем в Бостоне.
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По стопам Червяка.
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Мамкин снайпер
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