«Это для мамы». Дерек Лайвли реализовал свой первый 3-очковый в НБА
Дерек Лайвли реализовал свой первый 3-очковый в НБА.
Новичок «Далласа» отличился попаданием из-за дуги в четвертом матче финальной серии с «Бостоном» (122:84, 1-3).
По ходу дебютного для Лайвли сезона в НБА у него умерла мама, которая на протяжении долгого времени боролась с раком.
«Это для моей мамы. Она помогла мне реализовать этот бросок, она поможет мне сделать это снова. Много раз.
Лука нашел меня передачей, я попал. Будем продолжать работать над этим», – заявил центровой.
В пятницу на счету Лайвли 11 очков и 12 подборов при 4 из 5 с игры, включая 1 из 1 из-за дуги.
Теперь же, когда даже Лайвли забил треху, Хардуэй забросил за четверть почти столько же трех, как за весь предыдущий плей-офф, и вообще вся ротация от души оттопталась на фаворитах финала, проблема неуверенности должна быть полностью решена.
И это добавляет интриги перед матчем в Бостоне.