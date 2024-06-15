Джо Маззулла: «Даллас» переиграл нас. Они приложили больше усилий»

Теги Бостон Даллас НБА НБА плей-офф Джо Маззулла Баскетбол

Джо Маззулла назвал причину поражения в 4-м матче финала с «Мэверикс».

«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38» (122:84). Это 3-й результат в истории финальных матчей НБА.

«Правильная подготовка еще не гарантирует автоматический успех. Мы хорошо поработали перед игрой. У нас была отличная разминка утром. Мы здорово провели аналитическое занятие вчера. Ребята вышли на площадку с правильным настроем. Но матч сложился не в нашу пользу.

«Даллас» переиграл нас. Они приложили больше усилий», – сказал главный тренер «Селтикс».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
с каким настроем? дать сделать сопернику +20 а потом отыгрываться? как ты и их и учишь на протяжении всего сезона
0
0
0
Жорик завязывай с этой помойкой во вторник.
Уже ЕВРО начался, нет времени отвлекаться.
Забирай чемпионские перстни в 5-й игре и все на этом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий