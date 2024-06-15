Джо Маззулла: «Даллас» переиграл нас. Они приложили больше усилий»
Джо Маззулла назвал причину поражения в 4-м матче финала с «Мэверикс».
«Даллас» обыграл «Бостон» с разницей «+38» (122:84). Это 3-й результат в истории финальных матчей НБА.
«Правильная подготовка еще не гарантирует автоматический успех. Мы хорошо поработали перед игрой. У нас была отличная разминка утром. Мы здорово провели аналитическое занятие вчера. Ребята вышли на площадку с правильным настроем. Но матч сложился не в нашу пользу.
«Даллас» переиграл нас. Они приложили больше усилий», – сказал главный тренер «Селтикс».
Уже ЕВРО начался, нет времени отвлекаться.
Забирай чемпионские перстни в 5-й игре и все на этом.