Джо Маззулла: «Даллас» переиграл нас. Они приложили больше усилий»

Джо Маззулла назвал причину поражения в 4-м матче финала с «Мэверикс».

«Даллас» обыграл « » с разницей «+38» (122:84). Это 3-й результат в истории финальных матчей .

«Правильная подготовка еще не гарантирует автоматический успех. Мы хорошо поработали перед игрой. У нас была отличная разминка утром. Мы здорово провели аналитическое занятие вчера. Ребята вышли на площадку с правильным настроем. Но матч сложился не в нашу пользу.

« » переиграл нас. Они приложили больше усилий», – сказал главный тренер «Селтикс».