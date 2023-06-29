Евролига объявила о введении стадии плей-ин
Евролига официально объявила, что со следующего сезона в турнире появится стадия плей‑ин.
Согласно новому формату, команды, занявшие с седьмого по десятое место по итогам регулярного чемпионата, будут бороться за две последние путевки в плей-офф.
После завершения регулярного чемпионата 7-я команда сыграет с 8-й, победитель напрямую пройдет в плей-офф с 7-м номером посева. Затем друг с другом сыграют 9-я и 10-я команды. Победитель этой пары встретится с командой, проигравшей в предыдущей паре. Победитель встречи займет последнее место в плей-офф.
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