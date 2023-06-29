В сезоне Евролиги-2023/24 примут участие те же 18 клубов, что и в прошлом сезоне
Евролига объявила список команд, которые примут участие в розыгрыше турнира сезона‑2023/24.
В предстоящем сезоне будут играть те же 18 клубов, что и в прошлом сезоне.
Состав участников сезона Евролиги-2023/24:
«Альба» (Германия), «Анадолу Эфес» (Турция), «Фенербахче» (Турция), «Монако» (Монако), «Реал» (Испания), «Барселона» (Испания), «Баскония» (Испания), «Валенсия» (Испания), «Црвена Звезда» (Сербия), «Партизан» (Сербия), «Милан» (Италия), «Бавария» (Германия), «Виллербан» (Франция), «Маккаби Тель-Авив» (Израиль), «Олимпиакос» (Греция), «Панатинаикос» (Греция), «Виртус» (Италия) и «Жальгирис» (Литва).
«Валенсия» заняла место «Гран-Канарии», которая должна была участвовать в следующем сезоне Евролиги как победитель Еврокубка, но отказалась из-за финансовых и логистических проблем.
«Виртус», «Партизан» и «Црвена Звезда» получили wild card.
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