Энтони Эдвардс лидирует среди игроков НБА по росту количества подписчиков с начала плей-офф
Энтони Эдвардс – лидер по росту количества подписчиков с начала плей-офф.
Sportscasting.com проанализировал данные Instagram*, чтобы узнать, у каких игроков НБА больше всего выросло количество подписчиков с начала плей-офф 2024 года
Энтони Эдвардс увеличил количество своих подписчиков в соцсети на 38,7 процента. Число подписчиков форварда «Миннесоты» выросло на 844 980 человек. Это в пять раз больше, чем у защитника «Далласа» Луки Дончича (167 430), который занял второе место по этому показателю.
Тобайас Харрис («Филадельфия»), Джейлен Браун («Бостон») и Леброн Джеймс («Лейкерс») оказались среди звезд, потерявших наибольшее количество подписчиков в соцсети с начала плей-офф.
Самый высокий рост подписчиков в процентах:
Топ-10 игроков по количеству приобретенных подписчиков:
Звезды НБА, потерявшие наибольшее количество подписчиков с 20 апреля:
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