Энтони Эдвардс лидирует среди игроков НБА по росту количества подписчиков с начала плей-офф

Энтони Эдвардс – лидер по росту количества подписчиков с начала плей-офф.

Sportscasting.com проанализировал данные Instagram*, чтобы узнать, у каких игроков НБА больше всего выросло количество подписчиков с начала плей-офф 2024 года

увеличил количество своих подписчиков в соцсети на 38,7 процента. Число подписчиков форварда «Миннесоты» выросло на 844 980 человек. Это в пять раз больше, чем у защитника « » (167 430), который занял второе место по этому показателю.

Тобайас Харрис («Филадельфия»), («Бостон») и («Лейкерс») оказались среди звезд, потерявших наибольшее количество подписчиков в соцсети с начала плей-офф.

Самый высокий рост подписчиков в процентах:

Топ-10 игроков по количеству приобретенных подписчиков:

Звезды НБА, потерявшие наибольшее количество подписчиков с 20 апреля:

* Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.