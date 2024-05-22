Чарльз Баркли об уходе НБА с TNT: «Полный отстой. Около 200 человек потеряют работу»

Теги НБА телевидение Чарльз Баркли Баскетбол

Чарльз Баркли прокомментировал вероятный уход НБА с телеканала TNT.

«Полный отстой. Я переживаю за людей, с которыми работаю. Мне 61 год, у меня достаточно денег. Я даже рад, что смогу чаще играть в гольф. Скорее бы закончился финал Западной конференции, потому что я буду играть в гольф каждый день следующие четыре месяца. Но я очень переживаю за людей. Около 200 человек потеряют работу в Turner, если мы потеряем НБА.

Не хочу соврать, но я знаю, что Эрни Джонсон никуда не уйдет. Эрни почти 70 лет, он рано или поздно уйдет на пенсию, и я уверен, что он не пойдет работать на другой канал. Я выслушаю предложения, прежде чем принять какое-либо решение», – сказал член Зала славы.

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5 комментариев
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Ответ xamer 9
«Не хочу соврать, но я знаю, что Эрни Джонсон никуда не уйдет. Эрни почти 70 лет…» - сказал Баркли, который сам старше Эрни на почти 5 лет)
Джонсон 56 года рождения, а Баркли 63
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Чак, гоу летсплейщиком на твич! Миллионы срубишь на подписках и донатах
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Ответ Квадратура Круга
Джонсон 56 года рождения, а Баркли 63
Признаю, перепутал с Эрвином Джонсоном..
Он 67 года рождения.
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