Леброн Джеймс: «В восторге от ответов Бронни на многие вопросы, которые ему задавали»

Леброну Джеймсу понравились ответы сына на вопросы во время драфт-комбайна.

«Я хочу, чтобы он сам разобрался, кем он видит себя в . Он сравнил себя с Дрю Холидэем, Дерриком Уайтом, Дэвионом Митчеллом, Маркусом Смартом. Это игроки, которые должны быть в вашей команде, если вы хотите бороться за чемпионство. Они не всегда заметны в статистических протоколах, но всегда заметны в игре.

Здорово, что у Бронни сейчас такое представление о себе. Любая команда будет рада иметь такого 19-летнего парня. Лично у меня были совсем другие цели, когда я пришел в лигу. Я хотел в первом же сезоне попасть на Матч всех звезд, стать MVP. Многие из нас стремятся к этому.

Но Бронни понимает, на каком уровне он находится на данном этапе, и знает, как он влияет на игру. Он игрок, для которого главное значение имеет победа, и мне нравится его образ мышления. Это лишь некоторые из его ответов. Я в восторге от его ответов на многие вопросы, которые ему задавали, потому что мы даже никогда об этом не говорили.

Он живет настоящим моментом, и он определенно прокладывает свой собственный путь. Он определенно не его отец, а я не он. Я бы не выдержал такое пристальное внимание и все то, что с ним происходит в его возрасте. Когда я пришел в НБА в 18 лет, у меня не было социальных сетей. Ко мне тоже было много внимания, но не было такого ежедневного круглосуточного освещения конкретного человека в новостях, спортивных шоу и социальных сетях, где каждый может комментировать, что захочет. Мне не пришлось с этим иметь дело. И я горжусь тем, как он справляется со всем этим», – сказал форвард « ».