Леброн Джеймс: «В восторге от ответов Бронни на многие вопросы, которые ему задавали»

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Леброну Джеймсу понравились ответы сына на вопросы во время драфт-комбайна.

«Я хочу, чтобы он сам разобрался, кем он видит себя в НБА. Он сравнил себя с Дрю Холидэем, Дерриком Уайтом, Дэвионом Митчеллом, Маркусом Смартом. Это игроки, которые должны быть в вашей команде, если вы хотите бороться за чемпионство. Они не всегда заметны в статистических протоколах, но всегда заметны в игре.

Здорово, что у Бронни сейчас такое представление о себе. Любая команда будет рада иметь такого 19-летнего парня. Лично у меня были совсем другие цели, когда я пришел в лигу. Я хотел в первом же сезоне попасть на Матч всех звезд, стать MVP. Многие из нас стремятся к этому.

Но Бронни понимает, на каком уровне он находится на данном этапе, и знает, как он влияет на игру. Он игрок, для которого главное значение имеет победа, и мне нравится его образ мышления. Это лишь некоторые из его ответов. Я в восторге от его ответов на многие вопросы, которые ему задавали, потому что мы даже никогда об этом не говорили.

Он живет настоящим моментом, и он определенно прокладывает свой собственный путь. Он определенно не его отец, а я не он. Я бы не выдержал такое пристальное внимание и все то, что с ним происходит в его возрасте. Когда я пришел в НБА в 18 лет, у меня не было социальных сетей. Ко мне тоже было много внимания, но не было такого ежедневного круглосуточного освещения конкретного человека в новостях, спортивных шоу и социальных сетях, где каждый может комментировать, что захочет. Мне не пришлось с этим иметь дело. И я горжусь тем, как он справляется со всем этим», – сказал форвард «Лейкерс».

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4 комментария
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Ну по фактам
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Так его толкают в лигу со всех сторон. А взяли бы его просто как игрока, без имени? Ведь на хайпе катит, как его не взять, если берут то по сути не его, а его папашу, активы которые за него можно будет выручить, за прессу, за трансляции. Всем после такого информационного цунами будет интересно посмотреть, что там младший Джеймс, как развивается, как играет... Соцсети разве не деньги? Или Кевин Гарнетт просто так делает из себя идиота, говоря, что новый "Коби Брайант" с "четырьмя очками" и "двумя передачами" ворвется в лигу? А эта публикация... Малой ответил на пару вопросов, чем вызвал приступ гордости у своего отца, и словесный... 🤦‍♂️
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